Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: διπλασιάστηκαν τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες

Την ίδια στιγμή, στη γειτονική χώρα έσπασε το φράγμα των 5.000 θανάτων από τη φονική πανδημία.

Η Τουρκία ξεπέρασε το όριο των 5.000 θανάτων από τον νέο κορονοϊό με τους 27 νέους θανάτους που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας.

Η πανδημία της Covid-19 έχει οδηγήσει σε θάνατο συνολικά 5.001 ανθρώπους μεταξύ των 190.165 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στην Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Φαχρετίν Κοτζά.

Για την ανάκαμψη της οικονομίας, η Τουρκία άρχισε τις τελευταίες εβδομάδες να αίρει περισσότερα από τα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ωστόσο, στα μέσα Ιουνίου, ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων διπλασιάστηκε σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα με περίπου 1.500 νέες μολύνσεις ανά ημέρα. Ο Κοτζά προειδοποίησε έπειτα τους συμπολίτες του να μην παραμελήσουν τον αγώνα κατά της πανδημίας.

Για να αποτρέψουν αυτήν την αύξηση, οι τουρκικές αρχές κατέστησαν στις 17 Ιουνίου υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους σε πολλές πόλεις, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα.