Κοινωνία

“Μπήκε” στις φυλακές Κορυδαλλού ο κορονοϊός

Εντοπίστηκε κρούσμα στη δεύτερη πτέρυγα των φυλακών….

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς επιβεβαιώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, κρούσμα κορονοϊού.

Πρόκειται για 33χρονο κρατούμενο στη δεύτερη πτέρυγα του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού. Διακομίσθηκε από τα εξωτερικά ιατρεία του Ιπποκρατείου στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου θα νοσηλευτεί για το επόμενο διάστημα.

Ο κρατούμενος είχε μεταβεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με συνοδεία αστυνομικών για ωτορυνολαρυγγολογικές εξετάσεις. Υποβλήθηκε προληπτικά σε τεστ και βρέθηκε θετικός στον ιό.

Άλλα τρία άτομα που μοιράζονται το κελί βρίσκονται σε απομόνωση, όπου θα παραμείνουν και αύριο. Θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να λάβει βιολογικό υλικό για τεστ και να πραγματοποιήσει ιχνηλατήσει για πιθανά άλλα κρούσματα (άτομα που προαυλίζονται μαζί, φυλακές κλπ)

Με κείμενο τους οι κρατούμενοι στον Κορυδαλλό είχαν εκφράσει την ανησυχία τους από την αρχή της πανδημίας ζητώντας αποσυμφόρηση των φυλακών.