Κόσμος

New York Times: η ΕΕ θα απαγορεύσει την είσοδο ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ λόγω κορονοϊού

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανυπομονησία να αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους, ετοιμάζονται να εμποδίσουν Αμερικανούς να εισέλθουν στην Ένωση επειδή οι ΗΠΑ απέτυχαν να ελέγξουν την πανδημία του νέου κορονοϊού, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη προσχέδια καταλόγων για ταξιδιώτες που μπορούν να γίνουν δεκτοί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν τα περισσότερα κρούσματα και θύματα κορονοϊού στον κόσμο και καταγράφουν μια αύξηση μολύνσεων, θα βρεθούν στην ίδια κατηγορία με την Βραζιλία (στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ σε κρούσματα και θύματα) και τη Ρωσία, σύμφωνα με τους NYT.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο.

Μια τέτοια απαγόρευση σε Αμερικανούς ταξιδιώτες θα αποτελέσει πλήγμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τα εκτεταμένα τεστ για την αύξηση του αριθμού κρουσμάτων. Η πανδημία έχει σκοτώσει περισσότερους από 120.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι δήλωσε σήμερα ότι παρατηρεί μια ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων σε πολλές αμερικανικές πολιτείες και επεσήμανε την εξάπλωση του ιού στην κοινότητα ως έναν από τους λόγους αύξησης των λοιμώξεων.

Τον Μάρτιο, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν στην Ευρώπη, ο Τραμπ απαγόρευσε στους περισσότερους πολίτες της ΕΕ να εισέλθουν στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιδημία, εξοργίζοντας Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ οποιουδήποτε αλλοδαπού είχε επισκεφθεί σε κοντινό χρονικό διάστημα την Κίνα, όπου η επιδημία άρχισε στα τέλη του περασμένου έτους.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον τόνισε ότι ο κατάλογος των χωρών που επιτρέπουν την είσοδο σε επισκέπτες θα βασίζεται σε τρία κριτήρια: οι χώρες θα πρέπει να έχουν θέσει την Covid-19 υπό τον ίδιο τουλάχιστον έλεγχο με τον μέσο όρο της ΕΕ, να εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και να είναι επίσης πρόθυμες να δεχθούν επισκέπτες της ΕΕ.