Αυστρία σε Τουρκία: η Ελλάδα έχει την πλήρη στήριξη μας στο Μεταναστευτικό

Αυστηρό μήνυμα από τον ΥΠΕΞ της Αυστρίας στην Άγκυρα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την Τουρκία να μας εκβιάζει, τόνισε ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

«Είναι αναγκαίο και σωστό να προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά της σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, και η Ελλάδα έχει εδώ την πλήρη υποστήριξή μας – και αυτή η στάση της Αυστρίας επίσης δεν είναι νέα».

Αυτό τονίζει ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, σε αποψινές δηλώσεις του στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ), αποκρούοντας την τουρκική κριτική στην τοποθέτηση του ομοσπονδιακού καγκελάριου της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, που είχε πει σε συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα, ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε την Τουρκία να μας εκβιάζει».



«Ο Κουρτς ο οποίος έχει κλείσει τα σύνορα για τους πρόσφυγες, παραβιάζει αξίες της Ε.Ε., ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες», είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουτρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χάμι Ακσόι, τονίζοντας πως η στάση της Αυστρίας απέναντι στους αιτούντες άσυλο, δεν είναι διαφορετική από εκείνη της Ελλάδας.

«Η κριτική της Άγκυρας για τις δηλώσεις του καγκελαρίου, στερείται οποιασδήποτε βάσης», διαμηνύει ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας πως «η Αυστρία σίγουρα δεν χρειάζεται νουθεσίες (σ.σ. από την Τουρκία) σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όλοι οι άνθρωποι στην Αυστρία απολαμβάνουν την διεθνώς εγγυημένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς περιορισμούς».

Ο Αυστριακός καγκελάριος, σε προχθεσινή συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», είχε κατηγορήσει για μία ακόμη φορά την Τουρκία για «εκβιασμό» στην προσφυγική πολιτική, τονίζοντας χαρακτηριστικά, «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Τουρκία να μας εκβιάζει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Τουρκία να χρησιμοποιεί μετανάστες για να μας πιέζει, όπως το έχει προσπαθήσει επανειλημμένα (...) Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά την Ελλάδα να προστατέψει τα σύνορά της».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς έστελνε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σε σχέση με την εργαλειοποίηση από μέρους της, του προσφυγικού και μεταναστευτικού, για άσκηση πιέσεων προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ήδη, στις αρχές Μαρτίου και εν μέσω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας με το άνοιγμα των συνόρων της για πρόσφυγες και μετανάστες προς την Ελλάδα στον Έβρο, ο Αυστριακός καγκελάριος είχε δηλώσει πως «πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν αφήνουμε να μας εκβιάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», προσθέτοντας ότι «το σημαντικότερο τώρα είναι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση».

Είναι χαρακτηριστικό, πως ο επικεφαλής της Αυστριακής κυβέρνησης συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματός του και των Πράσινων, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος άμεσα, ήδη στις 3 Μαρτίου, είχε ασκήσει ανοικτά δριμεία κριτική προς τον Τούρκο πρόεδρο για την «πρωτοφανή όσο και προκλητική» ανακοίνωσή του περί ανοίγματος των συνόρων προς την Ελλάδα.

Ο καγκελάριος είχε καταγγείλει ευθέως τον Ταγίπ Ερντογάν, ότι οργάνωσε «οργάνωσε συνειδητά αυτή την επέλαση προσφύγων», που γίνεται, όπως είχε επισημάνει, «τελείως στοχευμένα» μόνον προς τα ελληνικά σύνορα και όχι και προς την Βουλγαρία.

«Μέσα σε λίγες ημέρες, 13.000 άνθρωποι έφθασαν στα ελληνικά σύνορα και συγχρόνως δεν υπάρχει καμία άφιξη προς την Βουλγαρία, και αυτό δείχνει ότι η επέλαση δεν είναι τυχαία, αλλά είναι οργανωμένη, δεν είναι πρόσφυγες από το Ιντλίπ δηλαδή, κατ’ ευθείαν από την Συρία, αλλά άνθρωποι που ζουν εδώ και χρόνια στην Τουρκία», είχε παρατηρήσει ο Σεμπάστιαν Κουρτς.

Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καγκελάριος, «οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν ως έρμαια, ως όπλα, ως μέσο πίεσης απέναντι στην Ε.Ε., κάτι που είναι αναξιοπρεπές και πρέπει να καταδικαστεί εντονότατα, και παράλληλα απαιτείται η κατά το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη προς την Ελλάδα και μία ενότητα μέσα στην Ε.Ε.».



«Το σημαντικότερο τώρα είναι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν αφήνουμε να μας εκβιάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν», είχε επαναλάβει και σε κατοπινές δηλώσεις του ο Σεμπάστιαν Κουρτς.

Στις τοποθετήσεις του, για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Αυστριακός καγκελάριος είχε επισημάνει με κάθε σαφήνεια πως «η τρέχουσα κατάσταση δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά πρόκειται για μία συνειδητή, οργανωμένη επίθεση από την τουρκική πλευρά. Στους ανθρώπους δίνονται λάθος ελπίδες και αυτοί μεταφέρονται εν μέρει με λεωφορεία από τις τουρκικές αρχές στα σύνορα».

Σε άλλες δηλώσεις του είχε επίσης καταγγείλει ότι «ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται συνειδητά την δυστυχία αυτών των ανθρώπων για να ασκήσει πίεση στην ΕΕ, η οποία γι αυτόν τον λόγο πρέπει να επιδείξει περισσότερη όσο ποτέ ενότητα και να υποστηρίξει μία ενιαία άποψη ότι πρέπει να είναι σαφές πως κανένας δεν μπορεί να έλθει παράνομα στην Κεντρική Ευρώπη. Γι αυτό η Ε.Ε. πρέπει να υποστηρίξει την Ελλάδα και να μην γονατίσει μπροστά στον Ερντογάν».