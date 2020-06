Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Πιο ευχάριστη η μέρα με τη Σελήνη Λέοντα να έχει ξεπεράσει τις “συμπληγάδες” του Κρόνου από τον Υδροχόο και να καθαρίζει νωρίς-νωρίς σήμερα με το εμπόδιο του Ουρανού από τον Ταύρο που μπορεί να φέρει εντάσεις και κάποια απρόσμενα γεγονότα.

ΚΡΙΟΣ: Από τις θετικές μέρες αυτής της εβδομάδας είναι η σημερινή η οποία σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς περισσότερο με τα προσωπικά σου και με κάποια θέματα στα οποία θέλεις να ρίξεις την προσοχή σου. Ένα άγχος που μπορεί να σχετίζεται με τα οικογενειακά σου ή με το σπίτι μπορεί να σε τρώει, όμως επειδή η κατάσταση δε θα σταθεροποιηθεί άμεσα, προσπάθησε να βρεις τα πατήματα σου και να κλείνεις όσα μέτωπα μπορείς. Ειδικά αν είσαι γονιός, σήμερα μπορείς να κάνεις μια καλή αρχή ασχολούμενος περισσότερο με τα παιδιά σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Χωρίς να συμβαίνει κάτι συνταρακτικό σήμερα ίσως δυσκολευτείς να φανείς ψύχραιμος απέναντι σε κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια και κάποια θέματα που μπορεί να αφορούν ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για το οποίο νοιάζεσαι πραγματικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να του δείξεις την απαιτούμενη εμπιστοσύνη, γιατί με αυτό τον τρόπο θα του δώσεις τη δύναμη να το διαχειριστεί καλύτερα. Το να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα του αντ’ αυτού, μάλλον δε θα έχει αποτέλεσμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι αρκετά θετική και αισιόδοξη από μόνη της, γι’ αυτό και δε χρειάζεται να την κάνεις ούτε υπερ-θετική, ούτε υπερ-αισιόδοξη. Μάλιστα καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να αποφύγεις τις υπερβολές γενικότερα. Δεν έχω κάποιο σαδισμό να θέλω να σου βάλω φρένο, όμως επειδή με τη Σελήνη στον τομέα της επικοινωνίας να σου φουσκώνει τα μυαλά την ίδια στιγμή που ο Ερμής είναι ανάδρομος στον τομέα των οικονομικών σου, θα ήθελα να προλάβω συμφωνίες και συναλλαγές που θα σε ζημιώσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πρακτικά θέματα πρόκειται να σε απασχολήσουν σήμερα και έχεις τη διάθεση να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να επιλύσεις κάποιο θέμα που σε απασχολεί και το οποίο ενδεχομένως να έχεις αμελήσει. Καλή μέρα για να ασχοληθείς και με τις οικονομικές σου υποχρεώσεις, τους λογαριασμούς και γενικότερα να εξετάσεις τα οικονομικά σου δεδομένα μέχρι να μπει ο επόμενος μισθός. Από την άλλη, μπορείς να φροντίσεις το σώμα σου κάνοντας γυμναστική ή κάποιο μασάζ, αλλά και να αφιερώσεις χρόνο για τον κήπο σου.

ΛΕΩΝ: Η Σελήνη στο ζώδιο σου σήμερα και από τη μία σου δίνει αυτοπεποίθηση και έναν αέρα που σου επιτρέπει να διαχειριστείς με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας κάποια θέματα που σε απασχολούν, ωστόσο κάποια οικονομικά θέματα ή οι νέοι όροι και οι νέες συνθήκες μιας συνεργασίας που μπορεί να σε αγχώνουν ίσως αυτή τη στιγμή να είναι στο pick τους, όμως πίστεψε με(!), πολύ άμεσα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Έχεις κάνει υπομονή τόσο καιρό, μη λιποψυχήσεις τώρα στο τέλος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Η σημερινή μέρα είναι από εκείνες που αν είχες τη δυνατότητα να πατούσες ένα κουμπί και να διακτινιζόσουν σε ένα νησί, ξαπλωμένος σε μια ξαπλώστρα, πίνοντας κοκτέιλ χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο, σίγουρα θα το έκανες. Γενικότερα δεν αντέχεις να ασχολείσαι με πράγματα που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα και να αναλώνεσαι με ανθρώπους που δε σταματούν να απαιτούν από εσένα να δίνεις διαρκώς μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματος σου. Κάνε λίγο κουράγιο και θα δεις, ίσως από αύριο κιόλας, το κλίμα να αντιστρέφεται.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα δίνει έμφαση στο κομμάτι της κοινωνικής σου ζωής και σε ο,τι έχει να κάνει με τη συλλογική προσπάθεια με αποτέλεσμα οι φίλοι και οι συνεργάτες σου παίζουν καταλυτικό ρόλο. Είναι σημαντικό να λειτουργήσεις όσο πιο λογικά και ομαδικά μπορείς, αφήνοντας στην άκρη πιθανούς εγωισμούς ή την εντύπωση ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα μόνος σου σε αυτή τη ζωή. Μπορείς, δεν μπορείς, εσύ ξέρεις καλύτερα απ’ τον καθένα και επιβεβαιώνεις το στίχο “ζωή που δε μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη”.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Χωρίς να είναι μια τόσο έντονη ή απαιτητική μέρα η σημερινή μπορεί με τη στάση σου να δημιουργήσεις προβλήματα που θα μπορούσες να είχες αποφύγει αν απλώς καταφέρνεις να διαχειριστείς τις καταστάσεις στις πραγματικές τους διαστάσεις, χωρίς να κάνεις την τρίχα τριχιά και να παθιάζεται χωρίς λόγο. Είναι μια μέρα που το μόνο που θέλει από εσένα είναι να κρατήσεις τις ισορροπίες και να μην τα δώσεις όλα στα επαγγελματικά, γιατί και οι οικογενειακές σχέσεις χρειάζονται τη συνδρομή σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τη Σελήνη σήμερα στο φιλικό ζώδιο του Λέοντα η διάθεση σου είναι στα “χάι” της και είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνεις κάποια πιο μεσοπρόθεσμα σχέδια και να κάνεις ένα πλάνο για το ποιες θα ήθελες να είναι οι προτεραιότητες σου τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι. Επίσης θέματα που μπορεί να αφορούν τις διακοπές σου και κάποια ταξίδια είναι πιθανό να σε απασχολήσουν σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευνοείσαι άνευ όρων και ότι δε θα πρέπει να προβλέψεις πιθανές επιπλοκές στα σχέδια σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται ότι θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, με πολλούς από εσένα να νιώθεις ότι δεν έχεις τον έλεγχο στο συγκεκριμένο τομέα αυτή την περίοδο, πράγμα καθόλου παράλογο, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι τόσο καιρό η Αφροδίτη κινείται ανάδρομη σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που αφορά στα επαγγελματικά. Αυτό όμως θα αλλάξει άμεσα, γι’ αυτό μην αφήνεις το άγχος να σε κατακλύζει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάποιες εντάσεις μπορεί να προκύψουν σήμερα για εσένα με τη Σελήνη να βρίσκεται στο κομβικό εκείνο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που αφορά τις στενές σχέσεις ή το γάμο σου, αλλά και τις συνεργασίες σου. Κάποιοι λοιπόν φαίνεται ότι δραματοποιούν τα πράγματα και αρνούνται να συζητήσουν μαζί σου με πιο λογικούς όρους. Το θέμα είναι κατά πόσο θα καταφέρεις να ξεφύγεις ή αν θα υποκύψεις και θα καταλήξεις να γίνεις το παιχνιδάκι τους. Πάντως περαστικά είναι όλα...

ΙΧΘΥΕΣ: Η Σελήνη σήμερα δίνει έμφαση στο κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει αφενός με τη δουλειά, τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεις τη δουλειά σου κι από την άλλη με την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση. Κυρίως επειδή δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική μέρα καλό θα είναι να την εκμεταλλευτείς και να δεις πως θα μπορούσες να φτιάξεις έτσι το καθημερινό σου πρόγραμμα προκειμένου όλα αυτά να συνυπάρχουν ισορροπημένα. Σίγουρα η παρουσία του Άρη στο ζώδιό σου ένα άγχος παραπάνω το δίνει, όμως εκμεταλλεύσου τον για να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές.

Πηγή: Astrologos.gr

