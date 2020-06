Πολιτική

Στον Έβρο Δένδιας και Μπορέλ

Το φυλάκιο στις Καστανιές επισκέπτονται ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και ο Υπουργός Εξωτερικών.

Το Στρατιωτικό Φυλάκιο 1, στις Καστανιές του Έβρου, θα επισκεφθούν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Γύρω στις 10 το πρωί αναμένεται να φτάσουν στο Φυλάκιο και μετά την ξενάγηση θα τους γίνει ενημέρωση από εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σημερινή επίσκεψή τους είναι συνέχεια της κοινής επίσκεψης που είχαν κάνει στις 3 Μαρτίου στις Καστανιές, μετά τα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι), τον πρωθυπουργό της Κροατίας, που έχει την προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2020, Αντρέι Πλένκοβιτς, και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά.

Τότε όλες οι πλευρές είχαν επισημάνει ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ε.Ε., η προστασία των συνόρων της Ελλάδας σημαίνει προστασία των συνόρων της Ε.Ε. γι αυτό είναι αναγκαία η ευρωπαϊκή βοήθεια και αλληλεγγύη προς τη χώρα μας και είχαν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις.

Οι συζητήσεις που θα έχουν σήμερα ο κ. Δένδιας με τον κ. Μπορέλ, αναμένεται να εστιασθούν στις ευρωτουρκικές σχέσεις, με έμφαση στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα εις βάρος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος.