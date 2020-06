Κόσμος

Μεξικό: Νεκροί και καταστροφές από τον ισχυρό σεισμό (εικόνες)

Ζημιές σε περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Αποκλεισμένα χωριά αυξάνουν το φόβο για περισσότερους νεκρούς.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή στα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό Ωκεανό χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, κατά τον πρώτο απολογισμό των αρχών, να αποκοπούν απομακρυσμένα χωριά, αλλά και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια που απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην πρωτεύουσα.

Οι θάνατοι αναφέρθηκαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην πολιτεία Οαχάκα, ορεινή περιοχή γνωστή για τον καφέ της, το μεσκάλ και τα δείγματα αρχιτεκτονικής της περιόδου των ισπανών αποικιοκρατών.

Πτώσεις βράχων απέκλεισαν ορεινούς δρόμους ανάμεσα στην ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας και τις ακτές. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη μπορέσει να φθάσουν σε όλα τα χωριά όπου έχουν αναφερθεί ζημιές, γεγονός που εγείρει φόβους πως τα θύματα ενδέχεται να αποδειχθούν πολύ περισσότερα.

Πολιτειακός αξιωματούχος εξήγησε πως σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να φθάσουν στην κοινότητα Σάντα Καταρίνα Σαναγκία, κοντά στο επίκεντρο, όπου ο σεισμός προκάλεσε καταρρεύσεις σπιτιών και ολόκληρων κομματιών από πλαγιές βουνών, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι. Οι αρχές λαμβάνουν μηνύματα από κινητά τηλέφωνα ανθρώπων που ζητούν βοήθεια, τόνισε ο αξιωματούχος.

Μια κλινική και παλιές εκκλησίες σε ορεινά χωριά κοντά στο επίκεντρο υπέστησαν τρομακτικές ζημιές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στα θύματα είναι εργαζόμενος στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου Pemex, που έπεσε από ύψος. Η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας, που βρίσκεται στην Οαχάκα.

Ο Μιγκέλ Καντελάρια, 30 ετών, εργαζόταν στον υπολογιστή του στο σπίτι της οικογένειάς του στην πόλη Χουτσιτάν, στην Οαχάκα, όταν η γη άρχισε να τρέμει. Έσπευσε να βγει έξω μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν στη μέση του δρόμου, καθώς ακόμα και το οδόστρωμα έμοιαζε έτοιμο να υποχωρήσει καθώς κλυδωνιζόταν.

«Δεν μπορούσαμε καν να περπατήσουμε ο δρόμος ήταν σαν τσίχλα», αφηγήθηκε ο Καντελάρια.

Στην πρωτεύουσα, κτίρια ταρακουνήθηκαν και κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο, μόλις άκουσαν την ηχητική προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από τριάντα κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους, ανάμεσά τους κτίσματα ακόμα σημαδεμένα από τον σεισμό του 2017, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 370 ανθρώπους στο ομοσπονδιακό διαμέρισμα και σε άλλες πολιτείες.

Οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ενός ουρανοξύστη κρατιούνταν ο ένας από τον άλλο στον 56ο όροφο ενώ το κτίριο ταλαντευόταν.

Ο κίνδυνος να χτυπήσει τσουνάμι θεωρείται πως πέρασε.

Η Μαγκνταλένα Καστεγιάνος Φερμίν ήταν στο χωριό Σαντιάγο Αστάτα όταν έγινε ο «πολύ δυνατός» σεισμός, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν μεγάλοι βράχοι από πλαγιά λόφου κατατρομοκρατώντας τους κατοίκους, αφηγήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η 26χρονη δασκάλα Εουνίσε Πινέδα, που ζει και εργάζεται στη Χουτσιτάν, μίλησε για «βασανιστήριο δύο λεπτών»: πίστευε πως το σπίτι της θα κατέρρεε πάνω της. Οι κάτοικοι σε μια από τις περιοχές του Μεξικού με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα έχουν όμως μάθει να «ζουν μια μέρα τη φορά», είπε. «Έχουμε μάθει να εκτιμάμε, να θεωρούμε πολύτιμη κάθε στιγμή», εξήγησε.

Τη 19η Σεπτεμβρίου 1985, σεισμική δόνηση 8,1 βαθμών, μια από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία του Μεξικού, είχε χτυπήσει την πρωτεύουσα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους και μετατρέποντας σε σωρούς από συντρίμμια εκατοντάδες κτίρια.