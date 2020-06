Αθλητικά

“Διαζύγιο” Φενερμπαχτσέ – Ομπράντοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας για τη συνεργασία της με τον Σέρβο τεχνικό.

Η επιτυχημένη συνεργασία του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τη Φενερμπαχτσέ ολοκληρώθηκε. Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι ο Σέρβος τεχνικός δεν θα επιστρέψει στον πάγκο της τη νέα σεζόν και θα μείνει εκτός παρκέ για έναν χρόνο, όπως ακριβώς είχε πράξει και στο τέλος της θητείας του από τον Παναθηναϊκό το 2012.

Ο «Ζοτς» αποχωρεί μετά από μία επταετία από τη Φενέρ, έχοντας κατακτήσει μαζί της τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας (2014, 2016, 2017, 2018), τρία Κύπελλα (2016, 2019, 2020) και μία Euroleague (2017). Ωστόσο, η σημαντικότερη προσφορά του ήταν το γεγονός ότι μετέτρεψε την ομάδα σε μία ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

H ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Όπως ήταν γνωστό ο αξιότιμος προπονητής μας Ζέλικο Ομπράντοβιτς την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον Αλί Κοτς και τον Σεμίχ Οζσόι για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Μετά τις διαπραγματεύσεις ο προπονητής γύρισε στη χώρα του και ήθελε να πάρει την τελική απόφαση μετά από τη συνάντηση με την οικογένειά του. Δυστυχώς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σήμερα ότι ο προπονητής έστειλε την απάντησή του στην ομάδα μας και αποφάσισε να μείνει χωρίς ομάδα για ένα χρόνο. Ως ο αρχιτέκτονας των αμέτρητων επιτυχιών που ήλθε στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2013-14 και κατέκτησε την Euroleague το 2017 πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του, καθώς έγραψε με χρυσά γράμμα το όνομά του στη ιστορία του συλλόγου. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας θρύλος της Φενέρμπαχτσε, θα συνεχίσει να είναι μέλος της οικογένειάς μας για πάντα, με τα επιτεύγματα και απερίγραπτη χαρά που μας έφερε».

Από την πλευρά του, ο Ομπράντοβιτς δήλωσε για το τέλος της συνεργασίας του με τη Φενέρ: «Ύστερα από επτά σεζόν το μόνο που έχει μείνει είνα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στον πρώην πρόεδρο, Αζίζ Γιλντιρίμ και τη διοίκησή του και στον τωρινό πρόεδρο, Αλί Κοτς, τον αντιπρόεδρο, Σεμίχ Οζσόι και τη διοίκησή τους για τη στήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους παίκτες που δουλέψαμε μαζί για επτά χρόνια. Ήταν οι σημαντικοί, που έφεραν αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξεχωριστά "ευχαριστώ" και στον κόσμο, που δίχως αυτόν η δουλειά μας δεν έχει αξία. Έδειξαν την ασταμάτητη στήριξη και αγάπη τους σε κάθε στιγμή αυτών των επτά όμορφων χρόνων. Υπήρχαν πολλές στιγμές που δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου».

Πάντως, ο εκπρόσωπός του Σέρβου τεχνικού, Αλεξάντερ Ράσκοβιτς, υπογράμμισε με νόημα σε «τιτίβισμα» του ότι η Φενερμπαχτσέ δεν ήταν το... Last Dance του Ομπράντοβιτς.