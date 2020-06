Κοινωνία

Εμπρησμός οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα κοντά στην Κολιάτσου. Ο καβγάς που προηγήθηκε.

Στις φλόγες τυλίχθηκε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη στην οδό Νικοπόλεως, κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο παρακείμενα οχήματα, τα οποία επίσης τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι φλόγες δε, έκαψαν και το παντζούρι του ισογείου διαμερίσματος, το οποίο είναι κενό, αλλά και μέχρι το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Το μηχανάκι ανήκει σε άνδρα πολωνικής καταγωγής, ενώ στο σημείο είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν συνδέονται μεταξύ τους τα στοιχεία.

Στο σημείο επιχείρησαν εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα και όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμό.