Οικονομία

Νέο “όπλο” του ΣΔΟΕ στη “μάχη” κατά της φοροδιαφυγής

Ειδική επιτροπή, με απόφαση Σταϊκούρα, αναλαμβάνει την αξιολόγηση των καταγγελιών. Πώς θα λειτουργεί. Αναλυτικά η υπουργική απόφαση.

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων.

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,

γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

- Έργο της Επιτροπής είναι:

- Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

- Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Βαθμολόγιο

2. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:

α) Ως προς το ενδιαφέρον:

- Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)

Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,

- Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)

Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,

- Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2) Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης

- Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)

Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,

- Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:

- Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).

- Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.

- Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.