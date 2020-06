Πολιτική

Παππάς – Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: καυγάς για το ντοκουμέντο Μιωνή και τις αποκαλύψεις (βίντεο)

Έντονη αντιπαράθεση για όσα αναφέρονται στην συνομιλία με τον επιχειρηματία για την “ατζέντα”, τα “λεφτά”, τον Παπαγγελόπουλο και την Μαρέβα Μητσοτάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της θύελλας που έχει ξεσπάσει το ηχητικό ντοκουμέντο της συνομιλίας του με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, είπε «όντως είναι η φωνή μου, αυτή η συζήτηση προφανώς έχει ένα κομμάτι πριν και ένα κομμάτι μετά, που δεν έχει κατατεθεί. Δεύτερον, στα επίμαχα σημεία υπάρχουν κενά με την ένδειξη «ακατάληπτο», που πιθανώς έχουν γίνει σκόπιμα από τον κ. Μιωνή, ο οποίος το έχει κάνει και με άλλους συνομιλητές».

«Εγώ μιλούσα με τον κ. Μιωνή μόνο για την παρέμβαση της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτό το κομμάτι δεν έχει προβληθεί από τα δελτία ειδήσεων και αυτό θέλω να το πω εμφατικά», είπε ο κ. Παππάς συμπληρώνοντας «Ο κ. Μιωνής μία λέει έτσι, μια λέει “γιουβέτσι”. Τα “χρήματα” και τα “πολλά χρήματα” και τα “μαγαζιά” αποδείχθηκε προσφάτως ότι είναι τα “μαγαζιά” που χρησιμοποιούσε ο κ. Μιωνής για περνάει λεφτά στον κ. Παπασταύρου, φαίνεται ότι από τον κ. Μιωνή βρέθηκαν σε λογαριασμούς του κ. Παπασταύρου πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ», υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως συμπλήρωσε ο Νίκος Παππάς, «εάν εντοπίζαμε ή καταλαβαίναμε ότι υπήρχε κλίκα στην ελληνική Δικαιοσύνη θα την καταγγείλαμε. Λίγους μήνες μετά, οκ. Μιωνής κατήγγειλε τον κ. Βορίδη ως επικεφαλής μιας οργάνωσης αντισημιτιστών, οι οποίοι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο».

«Ο κ .Μιωνής ήρθες στο Μαξίμου, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, ενώ πριν το αμφισβητούσε, επειδή υπήρξε παρέμβαση από κυβέρνησης άλλης, φίλης χώρας. Δεν ήρθε σε επαφή με εμένα για επαγγελματικές του υποθέσεις», ισχυρίστηκε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας εν συνεχεία «ο κ. Σαμαράς, ο μεγάλος απών αυτής της κουβέντας, που επιδεικνύει πολιτική δειλία, φέρεται από τον εκδότη κ. Φιλιππάκη να του έχει ζητήσει να μην γράφει για τον κ. Μιωνή και τον κ. Παπασταύρου λέγοντας ότι “είναι καλά παιδιά και έχουν βοηθήσει την ΝΔ”».

Όπως ανέφερε ο κ. Παππάς, «Η ατζέντα που αναφέρεται στην συζήτηση είναι η ατζέντα του κ. Μιωνή και του κ. Παπασταύρου για τα συμφέροντα τους. Στην συγκεκριμένη συνάντηση ο κ. Μιωνής μου ζήτησε να τον διορίσουμε πρόξενο της Ελλάδας στο Ισραήλ, ώστε να μην μπορέσει να τον ακουμπήσει κανείς δικαστικά».

Σε ότι αφορά εάν γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας για την συνάντηση Παππά – Μιωνή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η επαφή έγινε στο πλαίσιο προστασίας των εθνικών συμφερόντων», δίχως να απαντήσει ευθέως εάν όσα έγιναν και όσα ειπώθηκαν ήρθαν σε γνώση του τότε Πρωθυπουργού.

Τον λόγο πήρε εν συνεχεία ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας για το ηχητικό ντοκουμέντο ότι «εάν είναι μονταρισμένο το υλικό, θα φανεί από το πόρισμα των ειδικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ότι αφορά το ποσό που ανέφερε ο κ. Παππάς ότι εμβάστηκε σε λογαριασμό του κ. Παπασταύρου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η αναφορά στηρίζεται σε ένα χαρτάκι που γράφει κάτι», ενώ απευθυνόμενος στον Νίκο Παππά είπε «εάν είσαι πολιτικός και σωστός πολιτικός, να εμφανίσεις τώρα το χαρτί που αποδεικνύει το έμβασμα χρημάτων στον λογαριασμό του κ. Παπασταύρου», ενός ανθρώπου που έχει δικαιωθεί για όλα δικαστικά».

Όπως προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης, «Ο κ. Παππάς αναφέρει σε κάθε του συνέντευξη διαφορετική εκδοχή για όσα ειπώθηκαν με τον κ. Μιωνή για τα «μαγαζιά και τα πολλά λεφτά. Μας λέει ότι μιλάει με τον επιχειρηματία για εκείνον σε τρίτο πρόσωπο και θέλει να τον πιστέψουμε. Η συζήτηση αφορά τον κ. Παπαγγελόπουλο και τα λεφτά για αυτόν. Αυτά δεν τα πιστεύει ούτε ο γιός μου ο Αλκαίος που είναι 6 ετών».

Ακολούθως, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε απόσπασμα από την απομαγνητοφώνηση του ντοκουμέντου του διαλόγου Μιωνή – Παππά, με αναφορά στην Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στο οποίο, όπως είπε, «φέρεται ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, διαθέσιμος να καλέσει στο γραφείο του την δικαστική λειτουργό και να την εγκαλέσει για την έρευνα της!».

«Η ιδέα ότι ο κ. Παππάς μιλάει στον κ. Μιωνή για τον ίδιο σε τρίτο πρόσωπο, είναι για το Δελφινάριο. Είναι σαφές ότι το μαγαζί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λεφτά είναι λεφτά και η ατζέντα του Παπαγγελόπουλου χαλάει, όπως λέει ο κ. Παππάς, την κεντρική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ», προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ακόμη ότι «από το ντοκουμέντο προκύπτει ότι έναν χρόνο πριν ξεκινήσει η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Μαρέβας Μητσοτάκη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τον κ. Μιωνή να πιέσει τον κ. Παπασταύρου για να επιτεθεί στην κ. Μητσοτάκη. όπως έκαναν παλαιότερα και με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, που του είπαν «να βγάλει στην σέντρα τον Βενιζέλο και θα τον αφήσουν εκείνον ήσυχο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτιθέμενος στην ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου και του Μαξίμου την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν είναι κόμμα αυτό, είναι σπείρα, είναι συμμορία».

Απαντώντας, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «υπάρχει μαρτυρική κατάθεση για κατάθεση ποσού 2,6 εκ. ευρώ στον λογαριασμό του κ. Παπασταύρου, ενώ παράλληλα έχει καταρρεύσει η κατάθεση της κ. Ράικου η οποία θα μας έσωζε από το σκάνδαλο της Novartis».

«Σε ότι αφορά την κ. Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κ. Μιωνής στις παραληρηματικές, συνήθως, συζητήσεις που είχαμε, περιέφερε τις καλές σχέσεις του κ. Παπασταύρου με την κ. Μητσοτάκη, λέγοντας – αλλά δεν αναφέρεται αυτό στο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε- ότι υπάρχει εξάρτηση του κ. Παπασταύρου με την κ. Μητσοτάκη», ισχυρίστηκε ο κ Παππάς, συμπληρώνοντας «με ηχογραφούσε ο κ. Μιωνής και κατηγορούμαστε εμείς ότι έχουμε στήσει παρακράτος»

Απαντώντας στις αιχμές του κ. Γεωργιάδη, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «οι αναφορές στην κ. Τουλουπάκη έγιναν καθώς έλεγα “παραμύθια” για να διαχειριστώ έναν άνθρωπο, όπως τον κ. Μιωνή», με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει «πως μπορείτε να μας πείσετε, μετά από αυτό, ότι δεν λέτε και τώρα παραμύθια για να διαχειριστείτε εμάς και τον ελληνικό λαό;».

Στον διάλογο που είχαν στον «τηλεοπτικό αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει ως σπείρα και συμμορία τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Παππά να χαρακτηρίζει τον Υπ. Ανάπτυξης ως «τυπικό ακροδεξιό, ψεύτη και διαστρεβλωτή».

Στα δηκτικά σχόλια του Νίκου Παππά κατά του κ. Γεωργιάδη, ότι «η ΝΔ έχει Αντιπρόεδρο και η Κυβέρνηση έχει υπουργό έναν άνθρωπο που πουλάει νανογιλέκα», ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «προσέξτε μήπως στο άμεσο μέλλον χρειαστεί να φορέσετε εσείς κανένα νανογιλέκο, μαζί με άλλα κοστούμια», αναφερόμενος εμμέσως σε Ειδικό Δικαστήριο και προοπτική φυλάκισης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, ο κ. Παππάς επανέλαβε ότι η συνάντηση του με τον κ. Μιωνή έγινε αποκλειστικά για τυπικούς και διπλωματικούς λόγους, με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι ο τρόπος και το ύφος με το οποίο ο κ. Παππάς αντιμετωπίζει τον κ. Μιωνή, τον οποίο αποκαλεί φιλικά και μ@λ@κ@, δείχνει ότι υπήρχε άλλους είδους σχέση μεταξύ τους», με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι αυτή η αποστροφή δείχνει πως η ΝΔ είναι σε πολλαπλό αδιέξοδο και τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποκρίνεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια σπείρα, που προσπάθησε να αλλοιώσει το πολίτευμα.

