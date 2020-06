Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: “Σπάει” την σιωπή του ο Βούλγαρος κατηγορούμενος

Ο Βούλγαρος κατηγορούμενος μίλησε μέσα από τη φυλακή και αρνείται πως είναι ο δολοφόνος.

Ο Γιάννης Μακρής δολοφονήθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 2018 όταν πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να πάει στην εταιρεία του και δυο χρόνια ακόμη μετά δεν έχει βρεθεί ποιος έδωσε την εντολή για την δολοφονία του επιχειρηματία.

Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη δυο Βουλγάρων, όμως ο φερόμενος ως εκτελεστής του Γιάννη Μακρή επιμένει πως δεν είναι αυτός που δείχνουν τα βίντεο της εκτέλεσης.

O Βούλγαρος κατηγορούμενος μίλησε στο Star, μέσα από τη φυλακή και αρνείται πως είναι ο δολοφόνος.

«Θα πρέπει να επαναλάβω ότι είμαι αθώος. Ούτε εγώ, ούτε ο αδερφός μου έχουμε σχέση με αυτό το σκληρό έγκλημα. Ήρθα στην Ελλάδα, όπως έκανα τόσες πολλές φορές στο παρελθόν, επειδή αγαπώ την Ελλάδα. Ήθελα να φέρω την οικογένειά μου και τον νεογέννητο γιο μου να ζήσουν εδώ», λέει μέσα από τη φυλακή.

Μάλιστα επιμένει στην αθωότητά του και ισχυρίζεται ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος του επιχειρηματία.

«Δεν είμαι δολοφόνος. Δεν είμαι εγκληματίας. Ήρθα στην Ελλάδα με το δικό μου όνομα, διαβατήριο και πιστωτικές κάρτες. Νοίκιασα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, ταξίδεψα με το αεροπλάνο και νοίκιασα αυτοκίνητα, όλα με το διαβατήριο μου. Δεν προσπάθησα ποτέ να κρυφτώ, δεν είχα τίποτα να κρύψω. Ένας επαγγελματίας εγκληματίας συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο;», λέει χαρακτηριστικά.

«Δεν είχα κίνητρο να σκοτώσω τον Μακρή»

Ο Βούλγαρος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν είχε κανένα κίνητρο για να σκοτώσει τον επιχειρηματία και περιγράφει τις κατηγορίες που του προσάπτουν.

«Λένε ότι πυροβόλησα τον Μακρή και επέστρεψα στο ξενοδοχείο μου με το νοικιασμένο αυτοκίνητο. Πέρασα τη νύχτα και μετά παρέδωσα το νοικιασμένο αυτοκίνητο με όλο το DNA μου και έκανα αεροπορική κράτηση για το επόμενο απόγευμα να επιστρέψω σπίτι μου. Ότι ήρθα (στην Ελλάδα) μερικούς μήνες αργότερα και πήγα στο ίδιο ξενοδοχείο και στο ίδιο γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Γλυφάδα. Η κατηγορία είναι τρελή. Δεν έχω σχέση με το έγκλημα, δεν έκανα τίποτα λάθος. Δεν ήξερα τον Μακρή και φυσικά δεν είχα κίνητρο για να τον σκοτώσω», επισημαίνει.

«Γι΄αυτό δεν έχουν βρει μεταφορές χρημάτων, καμία σύνδεση, κανένα κίνητρο και καμία σχέση με τον Μακρή. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα με ακούσει. θα κηρύξει την αθωότητά μου και θα μου επιτρέψει να δω ξανά το μωρό και την οικογένειά μου», λέει αναφερόμενος στην επικείμενη δίκη.

Η δίκη για τη δολοφονία Μακρή αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020.