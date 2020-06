Κοινωνία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: ο ψευτογιατρός εμπλέκεται και σε τέταρτο θάνατο ασθενούς (βίντεο)

Τι λέει ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας για την απώλεια της ζωής μιας νέας μητέρας, δύο παιδιών, η οποία πείστηκε από τον απατεώνα και εγκατέλειψε την θεραπεία της.

Μια νηπιαγωγός, 35 ετών, μητέρα δύο παιδιών, με καρκίνο στο στήθος πείστηκε από τον ψευτογιατρό να μην ακολουθήσει τον τρίτο κύκλο της θεραπείας, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, αναφέροντας ότι μπορούμε να μιλάμε, δυστυχώς, για τέταρτο θάνατο στον οποίο εμπλέκεται ο ψευτογιατρός που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Αντί της θεραπείας, ο 47χρονος έκανε στην άτυχη γυναίκα, 6 ενέσεις, που της είπε ότι έρχονται «κατευθείαν από το Βατικανό». Μάλιστα, για αυτές έδωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον άνδρα που εμφανιζόταν ως εξειδικευμένος ογκολόγος.

Όπως είπε ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, έχει στην διάθεση του όλα τα σχετικά στοιχεία από τους συγγενείς της 35χρονης, η οποία έχασε την ζωή της, υποκύπτοντας στην νόσο.

Συμπλήρωσε δε ότι σύμφωνα με τον όγκο των δεδομένων που έχει συλλέξει, από διάφορα πρόσωπα που έπεσαν θύματα του 47χρονου, μπορεί κάποιος να μιλήσει για συνεργούς του ψευτογιατρό, οι οποίο «έσπρωχναν» υποψήφια θύματα προς τον απατεώνα.