Κοινωνία

Χιλιάδες χασισόδεντρα… ορεινής καλλιέργειας (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο φυτειών σε διαφορετικούς Δήμους.

Συνολικά 3000 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης εντοπίστηκαν, ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, σε περιοχές των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε αρχικά μία φυτεία σε ορεινή δασική έκταση του Δήμου Πλατανιά, όπου καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά οχτακόσια είκοσι (820) δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, ενώ σε δεύτερη επιχείρηση σε ορεινή δασική έκταση περιοχής του Δήμου Κισσάμου βρέθηκαν συνολικά δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2.180) δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούντο επιμελώς σε έξι ειδικά διαμορφωμένους χώρους (διαφορετικών επιπέδων) ευρισκόμενα, στο στάδιο της ανάπτυξης.

Τα 3.000 δενδρύλλια, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.