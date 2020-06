Πολιτική

Επίθεση ΚΚΕ σε ΑΔΑΕ για τις “συνακροάσεις”

Για νέα κρούσματα υποκλοπών κάνει λόγο ο Περισσός. Τι αναφέρει για την πολύχρονη “υπόθεση”.

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, αναφέρεται:

«Κάνουμε γνωστό ότι στις 18 και 20 Ιούνη έγιναν και πάλι οι γνωστές «συνακροάσεις» - υποκλοπές στα γραφεία της ΚΕ του ΚΚΕ. Έχει γίνει πλέον ενδημικό αυτό το φαινόμενο των υποκλοπών. Πλησιάζουν 4 χρόνια από την πρώτη δημόσια ανακοίνωση – καταγγελία του Κόμματός μας για υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κ.Ε. του ΚΚΕ στον Περισσό, και ενώ μεσολάβησαν δύο ακόμα κρούσματα το 2017 και το 2019, οι συναρμόδιες αρχές (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Κρατική Ασφάλεια, Εισαγγελία) καλύπτουν τους υπεύθυνους των υποκλοπών. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στα Δικαστήρια, τη στιγμή που τα στοιχεία βοούν ότι υπάρχει σοβαρή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ακριβώς για αυτά τα ζητήματα λειτουργεί στην χώρα μας ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), που διαθέτει απεριόριστες αρμοδιότητες για την άσκηση του έργου της, μέχρι και ελέγχου της ΕΥΠ, και με την σύγχρονη υψηλή τεχνολογία στα χέρια της. Όμως, αποδεικνύεται ότι αυτή δεν είναι “Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών”, αλλά “Αρχή Διατήρησης της Ανασφάλειας των Επικοινωνιών”!

Όλα αυτά τα χρόνια η ΑΔΑΕ κρατάει μια τόσο σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι. Έτσι, ενώ δέχεται ότι έχουν γίνει τηλεφωνικές παρεμβάσεις από 14 χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, μάλιστα 2 από το Ηνωμένο Βασίλειο που ευκολότερα μπορεί να βρεθούν οι καλούντες, δεν προχωράει στην αποκάλυψη αυτών που τις οργανώνουν. Από τη μία μεριά το κράτος προπαγανδίζει τη διαφάνεια και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, από την άλλη κουκουλώνει τις υποκλοπές που γίνονται. Είναι καθαρό ότι το απόρρητο των επικοινωνιών στην χώρα μας δεν διασφαλίζεται.

Το ΚΚΕ έχει γνώση για την λειτουργία και δράση διάφορων μηχανισμών και υπηρεσιών που οργανώνουν και κουκουλώνουν τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουν βαριές ευθύνες στη συγκάλυψη οι κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, που επί διακυβέρνησής του έγιναν όλες οι καταγγελίες για υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ, όσο και της ΝΔ, που συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση. Έχει φτάσει σε τέτοιο ξεδιάντροπο σημείο το κουκούλωμα, που το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις γιατί δεν έχει τον αριθμό της δικογραφίας! Πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Τους αριθμούς τούς έχει. Άλλωστε, για μια ακόμη φορά τους κάνουμε και εμείς γνωστούς σήμερα: είναι οι Α/2016/2650 και Α/2019/141. Είναι υπόθεση του ελληνικού λαού να προασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, που καθημερινά καταπατούνται».