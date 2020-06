Οικονομία

Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης όπου χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις εκταμιεύσεις από τράπεζες και τα ταμειακά διαθέσιμα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου.

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να παρέμβει σε όποιους τομείς και όποιες περιοχές χρειαστεί με νέα μέτρα στήριξης μετέφερε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτιμώντας, παράλληλα, ότι σε 2-3 εβδομάδες θα ξεμπλοκάρουν οι εκταμιεύσεις από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν ακόμα και σε περίπτωση δεύτερου κύματος κορονοϊού ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών «υπάρχουν τμήματα της ελληνικής οικονομίας που έχουν πάρει μπρος, υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές που πηγαίνουν καλύτερα και περιοχές που δεν έχουν πάρει φόρα ακόμα όπως τα νησιά».

«Ο τουρισμός στα νησιά δεν υφίσταται ή ξεκίνησε τώρα να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα. Η εικόνα αυτή είχε ενσωματωθεί πλήρως στα στοιχεία για την εκτίμηση της ύφεσης που στείλαμε στους Ευρωπαίους» διευκρινίζοντας ότι «μιλάμε για ύφεση 16% στο β τρίμηνο».

«Υπάρχει ζήτημα με την εστίαση και είματε εδώ με πιο στοχευμένες ενέργειες να αντιδράσουμε στο άμεσο μέλλον για να στηρίξουμε επαγγελματικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος» πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας παραθέτοντας το παράδειγμα της επέκτασης της επιστρεπτέας προκαταβολής 2 για την οποία είπε ότι η πληρωμή θα γίνει μέχρι 7-10 Ιουλίου.

Η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ότι μέχρι τέλος Ιουνίου ότι η ελληνική οικονομία θα λειτουργεί και από εκεί και πέρα περιμένουμε η χώρα να ξεκινήσει να εισπράττει γι' αυτό και προχωρήσαμε σε παράταση φορολογικών δηλώσεων χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας πρώτης πληρωμής.

Ως προς τις τράπεζες ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «εκτιμούμε πως σε 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει ώθηση προς την κατεύθυνση των εκταμιεύσεων» για τα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου και αρχικού κεφαλαίου.

Όπως εξήγησε τα όποια προβλήματα μέχρι τώρα οφείλονται αφενός στο ότι υπάρχει μια ζήτηση που είναι πολλαπλάσια των προσφερόμενων πόρων και αφετέρου στο ότι όλες οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση ακόμα και επιχειρήσεις που κανονικά θα κόβονταν λόγω φερεγγυότητας.

Επιβεβαίωσε, ακόμα, ότι η κυβέρνηση έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα ώστε να επιτραπεί η κρατική ενίσχυση και σε μεγαλύτερες προβληματικές επιχειρήσεις σημειώνοντας ότι «στην επιστρεπτέα 2 έχουμε εντάξει και τις προβληματικές επιχειρήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2019».

Ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι έχουν φτάσει τα 37,5 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα μέσα Μαρτίου «γιατί βγήκαμε δύο φορές με επιτυχία στις αγορές συν ότι κάναμε μεγαλύτερες εκδόσεις εντόκων γραμματείων και λάβαμε 5+2 δισ. ευρώ».

Όπως είπε, δε, αν και το το επόμενο χρονικό διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο δεν θα βγούμε στις αγορές και δεν θα έχουμε εισροές διαβεβαίωσε ότι «δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα ταμειακά διαθέσιμα ακόμα και αν υπάρξει δεύτερο κύμα».

«Ήδη έχουμε καλύψει το 80% οσων είχαμε πει στις αρχές της χρονιάς ότι θα βγούμε στις αγορές, περίπου 8 δισ. Τελικά τα 7 δισ. τα έχουμε ανάγκη για άλλους λόγους να καλύψουμε τις απαιτήσεις λόγω κορωνοϊου» πρόσθεσε ο ΥΠΟΙΚ τονίζοντας ότι «πρέπει να κρατάμε ταμειακά διαθέσιμα για το δεύτερο εξάμηνο γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν οι ευρωπαικοί πόροι. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ προδοκούμε τον Ιούλιο χρήματα από συγχρηματοδοτήσεις».

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του προγράμαμτος κοινωνικού τουρισμού ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «είμαστε εδώ να τα δούμε όλα. Έχει τετοια δυναμική η εικόνα της εγχώριας, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας που πρέπει να είσαι σε εγρήγορση για να αντιδράσεις» δίνοντας το παράδειγμα της επέκτασης του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».