Πολιτική

Μπορέλ από Έβρο: Σθεναρή στήριξη στην κυριαρχία της Ελλάδας

Την «ξεκάθαρη» θέση της ΕΕ για προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ εξέφρασε ο Ύπατος Αρμοστής από τον Έβρο, θέτοντας θέμα καλής γειτονίας με την Τουρκία.

«Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να στηρίξουμε σθεναρά την κυριαρχία της Ελλάδας», τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ, στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στο πλαίσιο της σημερινής τους επίσκεψης στο Φυλάκιο 1, στις Καστανιές Έβρου.

Ο κ. Μπορέλ ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την πρόσκληση, τη θερμή υποδοχή και για το γεγονός ότι τον συνόδευσε στη σημερινή επίσκεψη στην περιοχή, στα «σύνορα της Ελλάδας κι επίσης τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά και τους διοικητές του στρατού και της αστυνομίας για την ενημέρωση για όλα όσα έγιναν στην περιοχή πριν από μερικούς μήνες.

«Ήθελα να έρθω εδώ και να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτό σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που έλαβε από τον κ. Δένδια, τον στρατό και την αστυνομία τού επέτρεψαν, όπως τόνισε, να καταλάβει καλύτερα την κατάσταση που αντιμετώπισε η Ελλάδα και ενδέχεται να αντιμετωπίσει και στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις που θα έχει το απόγευμα, στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι αναμένεται να συζητηθεί η κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ότι είναι ενήμερος για τις δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου που έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και κατ' επέκταση των ευρωτουρκικών σχέσεων. «Μοιραζόμαστε την ανησυχία σας, συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τη δυναμική της κλιμάκωσης της έντασης», σημείωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στις συναντήσεις που θα έχει, το απόγευμα, στην Αθήνα «θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή ατζέντα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και να αναζητήσουμε τον διάλογο με την Τουρκία προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή σταθερότητα».

«Κανείς περισσότερο από την Ελλάδα δεν έχει πιο σημαντικούς λόγους να έχει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να είμαστε καλοί γείτονες. Άλλωστε γι’ αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνουμε καλοί γείτονες», τόνισε ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, επισημαίνοντας πως θα είναι προς όφελος της ΕΕ, της Τουρκίας, της Ελλάδας «να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις τρέχουσες δυσκολίες και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο παράδειγμα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την καλή γειτονία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η ΕΕ είναι το καλύτερο παράδειγμα στον κόσμο για το πώς μπορείς να βελτιώσεις τις σχέσεις με τους γείτονες».

Ο κ. Μπορέλ έκανε επίσης ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία της Frontex στην περιοχή, τα «περίπου 100 στελέχη από 20 διαφορετικά κράτη, που θα παραμείνουν εδώ καταδεικνύοντας τη στήριξη της ΕΕ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.