Ο καιρός για τους αγρότες

Η ψυχρή αέρια λίμνη, ψηλά στην ατμόσφαιρα σιγά-σιγά αδειάζει και οι σφοδρές μπόρες που δημιούργησε περιορίζονται χρονικά και χωρικά. Οδηγίες από τους ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Καθώς η ψυχρή αέρια λίμνη, ψηλά στην ατμόσφαιρα σιγά-σιγά αδειάζει, οι βροχές και οι μπόρες που δημιούργησε, όλο και περιορίζονται χρονικά και χωρικά.

Ο ήλιος κερδίζει ώρες, ο υδράργυρος βαθμούς και εσείς χάνεται από τους αναγκαστικούς ψεκασμούς !

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες και γενικά αίθριο ουρανό στις υπόλοιπες κυρίως νησιωτικές περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βουνά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα Βόρεια από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά από 12 έως 32 και Νοτιότερα από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη ανάρσιας στη Ροδακινιά.

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου εμφανίζει μία αύξηση συλλήψεων.

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 18-23 Ιουνίου.

Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 23-27 Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

