Εισαγγελία: Προκαταρκτική εξέταση για το ντοκουμέντο Μιωνή - Παππά

"Φωτιές" στο πολιτικό σκηνικό έχουν ανάψει οι ηχογραφημένες συνομιλίες Παππά-Μιωνή. Σφοδρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Παππά στον ΑΝΤ1.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή την ηχογραφημένη συνομιλία του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή με τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Βαγγέλης Ιωαννίδης, μετά την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση προκύπτει το ενδεχόμενο για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Οι κατευθύνσεις της έρευνας, σε πρώτη φάση, φαίνεται να είναι θέματα που αφορούν αμιγώς νομικά ζητήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει ο εισαγγελικός λειτουργός που θα κληθεί να χειριστεί την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα ζητούμενα που θέτει η Εισαγγελία είναι αυτό που αφορά τον καθεαυτό χαρακτήρα του υλικού ως νόμιμου ή παράνομου με κρίσιμο θέμα αν η συνομιλία κρίνεται δημόσια ή ιδιωτική. Δηλαδή, αν ήταν μπροστά και άλλα άτομα.

Ακόμη ένα θέμα που θα απασχολήσει την έρευνα είναι ο τόπος διεξαγωγής της επίμαχης συζήτησης, που -όπως προκύπτει- είναι η Κύπρος, όπου η πράξη της καταγραφής διέπεται από άλλο δίκαιο.

Η έρευνα, επίσης, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για το υλικό ως αποδεικτικό μέσο καταγγελόμενης πράξης. Εν προκειμένω, εάν νομιμοποιείται η χρήση του, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο άρθρο 14 του νόμου 4637/2019, που αποδέχεται χρήση αποδεικτικού μέσου εφόσον με αυτό καταγγέλεται κακουργηματική δράση που αφορά οικονομικό έγκλημα και περιπτώσεις διαφθοράς.

Τέλος, στις επόμενες κινήσεις της Εισαγγελίας δεν αποκλείεται να είναι η εντολή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με στόχο να διαπιστωθεί η γνησιότητα του υλικού και αν έχει ή όχι υποστεί επεξεργασία.

Εν τω μεταξύ, έντονη αντιπαράθεση είχαν Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παππάς, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για όσα αναφέρονται στην συνομιλία με τον επιχειρηματία για την “ατζέντα”, τα “λεφτά”, τον Παπαγγελόπουλο και την Μαρέβα Μητσοτάκη. Για πρακτικές σπείρας, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ενώ ο Νίκος Παππάς, απάντησε πως η συνάντηση με τον επιχειρηματία Μιωνή, έγινε έπειτα από παράκληση της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασαν κυβερνητικοί κύκλοι όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Τουρισμό: «Ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σήμερα στον τουρισμό χρησιμοποίησε τη λέξη καραντίνα. Ο κ. Παππάς δεν ήταν όμως τουρίστας. Ήταν Υπουργός της Κυβέρνησής του και ο πιο στενός συνεργάτης του. Ας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας αυτό που περιμένουν να ακούσουν οι Έλληνες: θα βάλει σε καραντίνα τον κ. Παππά ή θα αναλάβει την ευθύνη για το παρακράτος»;

Να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός για τις «αποκρουστικές παρεμβάσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος περί σκευωρίας για το σκάνδαλο Novartis με τις αποκαλύψεις για την κ. Ράικου, ο ερευνώμενος υπουργός, Αδ. Γεωργιάδης, δεν κατάφερε να κρύψει τον πανικό που τον διακατέχει. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει δημοσίως την εισαγγελέα Διαφθοράς που ερευνά την υπόθεσή του, λέγοντας πως «πρέπει να μπει φυλακή». Ίσως κάτι να ξέρει και να αγχώνεται.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει άμεσα θέση για τις αποκρουστικές παρεμβάσεις του υπουργού του στη Δικαιοσύνη: Ή τον στέλνει σήμερα σπίτι του ή υιοθετεί τις χυδαίες και ωμές παρεμβάσεις του στη Δικαιοσύνη που τον ερευνά».