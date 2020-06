Κόσμος

Νέα Υόρκη: Έλληνας πέθανε μετά από χτύπημα με τέιζερ (βίντεο)

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τις συνθήκες της σύλληψης του διπολικού Έλληνα, που κατέληξε στο σημείο. Τα βίντεο που «θολώνουν» την υπόθεση της Αστυνομίας.

Νεκρός είναι ψυχικά ασθενής ομογενής της Νέας Υόρκης, ο οποίος απείλησε αστυνομικούς με σπαθί σαμουράι μέσα στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του Γιώργου Ζαπαντη μετά από κλήση για ένοπλο άνδρα.

Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τον 29χρονο άνδρα στο υπόγειο, με το σπαθί. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τον χτύπησαν με τέιζερ, αφού αρνήθηκε να αφήσει το σπαθί, παρά τις διαταγές τους.

Στα βίντεο που τράβηξε γείτονας, φαίνονται τέσσερις αστυνομικοί που προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες, ενώ τον χτυπούν με το τέιζερ.

Σε αυτά τα βίντεο, δε φαίνεται να κρατά σπαθί.

Ο Ζαπαντης έπαθε καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γείτονας του ομογενούς δήλωσε σε τοπικό Μέσο, ότι ο 29χρονος δεν απείλησε κανέναν με το σπαθί, απλώς έπαιζε με αυτό ντυμένος μονομάχος, όταν η Αστυνομία εισέβαλλε στο σπίτι του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η μητέρα του νεαρού, Αθανασία, δήλωσε πως ο γείτονας που κάλεσε τις Αρχές είχε κι άλλες φορές ενοχλήσει τον γιο της, ενώ είπε ότι την ώρα που οι αστυνομικοί τον χτυπούσαν με το τέιζερ, εκείνος χειροκροτούσε.

«Κλαίω που δεν ήμουν εδώ για το γιο μου στις τελευταίες του στιγμές και πέθανε με τόσο τραγικό τρόπο», δήλωσε η γυναίκα που είπε ότι ο γιος της ήταν «το αριστερό της χέρι, ήταν τα πάντα και πέθανε χωρίς λόγο».

Ο συνήγορος της οικογένειας ζήτησε διαφάνεια στην έρευνα, αλλά και το υλικό από τις κάμερες που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως κρατούσε το σπαθί την ώρα που τον χτυπούσαν με το τέιζερ.

Ο επίσης ομογενής δικηγόρος, Γιώργος Βομβολάκης, είπε ότι στα τρία βίντεο που ο ίδιος έχει δει από τη στιγμή της σύλληψης, ο Ζαπαντης δεν κρατούσε σπαθί.

«Στα βίντεο που έχουμε φαίνεται να έχει γυρισμένη την πλάτη του, τα χέρια πίσω του και τέσσερις αστυνομικοί να του φωνάζουν και να τον χτυπούν με το τέιζερ, ενώ εκείνος δεν αντιστέκεται καθόλου», δήλωσε ο Βομβολάκης, που έδωσε τα βίντεο στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζαπάντης έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας, καθώς έπασχε από διπολική διαταραχή.