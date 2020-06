Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ρομπότ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας επιστράτευσε τα δημοφιλή ρομπότ, Pepper, για να ενημερώνουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους ταξιδιώτες.

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ενημερώνει το επιβατικό κοινό ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που πρέπει να τηρούνται εντός του αεροδρομίου και κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με το μήνυμα "Προτεραιότητά μας η υγεία σας" το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας επιστράτευσε τα δημοφιλή ρομπότ, Pepper, που ήδη είχε στη διάθεσή του για να ενημερώνουν (σε Ελληνικά και Αγγλικά) με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους ταξιδιώτες, οι οποίοι άρχισαν πάλι σταδιακά να επιστρέφουν από τις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρώτη εφαρμογή σχεδιάστηκε για τους Κινέζους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα, αναδεικνύοντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ένα από τα πρώτα «china-ready» αεροδρόμια της Ευρώπης.

Η δεύτερη εφαρμογή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ελληνόφωνους και αγγλόφωνους επιβάτες που θέλουν να ενημερωθούν για τον καιρό, τις πτήσεις κ.α. Επιπρόσθετα, τους διασκεδάζει με κουίζ πολλαπλών απαντήσεων για τον Παρθενώνα, καθώς και με παιχνίδι εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα διεξάγει σύντομη έρευνα ικανοποίησης κοινού.

Πλέον, στο νέο ξεκίνημα του αεροπορικού ταξιδιού, οι Pepper του αεροδρομίου συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους νότα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την τεχνολογική καινοτομία.