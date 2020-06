Κόσμος

Πακιστάν: Τι αναφέρει η πρώτη έκθεση για τη συντριβή αεροπλάνου με 97 νεκρούς

Πού αποδίδουν ερευνητές το αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Καράτσι τον περασμένο μήνα. Τι δήλωσε ο Υπουργός Αεροπορίας του Πακιστάν.

Η συντριβή στις 22 Μαΐου ενός Airbus A320 της πακιστανικής αεροπορικής εταιρίας PIA στο Καράτσι, που στοίχισε τη ζωή σε 97 ανθρώπους, οφείλεται σε «αμέλεια» των πιλότων, οι οποίοι είχαν «υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό τους», και των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Αεροπορίας του Πακιστάν.

«Υπήρξε αμέλεια και από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Γουλάμ Σαρβάρ Χαν, που παρουσίασε μια πρώτη έκθεση για το δυστύχημα στο Κοινοβούλιο. «Ο πιλότος αγνόησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι από την πλευρά τους δεν ανέφεραν τη ζημιά» που η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα προσγείωσης προκάλεσε στο αεροσκάφος, εξήγησε.

Σε όλη τη φάση της προσγείωσης, «ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης δεν ήταν συγκεντρωμένοι και καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης μιλούσαν για τον κορονοϊό», είπε ο Χαν, βασιζόμενος στην απομαγνητοφώνηση των μαύρων κουτιών του αεροσκάφους που έγινε στη Γαλλία. «Ο ιός κυριαρχούσε στο μυαλό τους. Η οικογένειά τους επηρεάστηκε και συζητούσαν για τον κορονοϊό».

Σύμφωνα με τον Χαν, το αεροσκάφος δεν είχε κανένα τεχνικό πρόβλημα.

«Το μοιραίο αεροσκάφος είχε 100% πτητική ικανότητα. Δεν είχε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ήταν έμπειροι και ικανοί από ιατρικής άποψης για να πετούν το αεροσκάφος».

Η έκθεση της έρευνας έδειξε ότι ο κυβερνήτης δεν είχε αναφέρει κανένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της τελικής προσέγγισης στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε ο Χαν, αν και το αεροσκάφος πετούσε στα 7.220 πόδια (2.200 μ) σε απόσταση 16 χιλιομέτρων από τον διάδρομο προσαπογείωσης.

«Το αεροπλάνο έπρεπε να βρισκόταν σε ύψος 2.500 ποδιών», δήλωσε, ή αντίστοιχα 762 μ.

Ο Χαν πρόσθεσε ότι ο πύργος ελέγχου το επισήμανε αυτό στον κυβερνήτη και τον συμβούλευσε να μην επιχειρήσει να προσγειωθεί, προτρέποντάς τον να κάνει αντ’ αυτού έναν ακόμα κύκλο.

«Ωστόσο, ο πιλότος αγνόησε την οδηγία του ελεγκτή», είπε ο υπουργός.

«Όταν ήταν σε θέση προσγείωσης, έλαβαν προειδοποίηση από τους ελεγκτές, αλλά εκείνος είπε ‘Θα τα καταφέρω’». Στη συνέχεια, άρχισε και πάλι να μιλάει για τον κορονοϊό, συνέχισε ο υπουργός, γεγονός που καταδεικνύει την «υπερβολική εμπιστοσύνη» των πιλότων.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης έδειξε ότι το σύστημα προσγείωσης είχε ανασυρθεί αφού είχε πρώτα κατέβει ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, δήλωσε ο Χαν.

«Όταν το αεροσκάφος ήταν στα 10 ναυτικά μίλια, το σύστημα προσγείωσης είχε κατέβει», δήλωσε. «Είναι ακατανόητο, ωστόσο, ότι στα 5 ναυτικά μίλια είχαν ανασύρει και πάλι το σύστημα προσγείωσης».

Ο Χαν πρόσθεσε «Οι τελευταίες κουβέντες του πιλότου ήταν «Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου!».

Η πτήση 8303 τελικά συνετρίβη σε μια κατοικημένη ζώνη, σε πολύ μικρή απόσταση από τον διάδρομο προσαπογείωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 97 από τους 99 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και 8 μέλη του πληρώματος.

Το σκάφος της PIA πραγματοποιούσε πτήση από τη Λαχόρη στο Καράτσι. Αρκετοί από τους επιβάτες ταξίδευαν με αφορμή την Ιντ αλ-Φιτρ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού. Το δυστύχημα συνέβη μερικές μόνο ημέρες αφού η χώρα έδωσε το ‘πράσινο φως’ για να επανεκκινήσουν οι εμπορικές πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί πριν από έναν και πλέον μήνα στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.