Life

“The 2Night Show”: Απολαυστικοί καλεσμένοι την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους κάνουν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου οι αποψινοί καλεσμένοι.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Ιωάννη Παπαζήση. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τα ανέμελα εφηβικά του χρόνια στη Δράμα, τότε που τον θεωρούσαν κάποιοι «ξεγραμμένο χαρτί», αλλά και για το πώς κατάφερε να μπει στο Εθνικό θέατρο και να ανατρέψει την εικόνα που είχαν όλοι για εκείνον. Πόσο τον έχει επηρεάσει η πατρότητα και πόσο έχει αλλάξει τις προτεραιότητες στη ζωή του; Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή του στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Κόκκινο Ποτάμι», και στην αλλαγή της εικόνας που είχε ο κόσμος, στην Ελλάδα, για τον ποντιακό ελληνισμό.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Γρηγόρης Γκουντάρας μαζί με τη σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα. Το αγαπημένο ζευγάρι μιλά για τη γνωριμία τους, τους δεσμούς αγάπης και αφοσίωσης, καθώς και τα δέκα χρόνια έγγαμου βίου. Η Ναταλί δηλώνει πως η μοναδική οικογένεια που έχει είναι ο Γρηγόρης και τα παιδιά τους, ενώ ο Γρηγόρης δεν καταφέρνει να κρύψει τη συγκίνησή του, μιλώντας για την απώλεια των γονιών του. Τέλος, το ζευγάρι εξηγεί πώς η ανεργία, που χτύπησε δύο φορές την πόρτα τους, κατάφερε να τους οδηγήσει σε νέα επαγγελματικά βήματα.

Η Μαρία Αντουλινάκη, η αγαπημένη «Αγορίτσα» από τις «Άγριες Μέλισσες» δίνει την πρώτη της συνέντευξη στον Γρηγόρη. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην καραντίνα, για την κατάθλιψη και πώς την αντιμετώπισε, καθώς και για τα οικονομικά προβλήματα και την ανεργία. Τέλος, μοιράζεται μαζί μας τις ξεκαρδιστικές στιγμές από τα παρασκήνια των «Άγριων Μελισσών», ενώ αποκαλύπτει αν υπάρχουν κρυφοί έρωτες, όταν σβήνουν τα φώτα στο Διαφάνι.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

Μείνετε συντονισμένοι!