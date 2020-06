Πολιτική

Μπαράζ τουρκικών υπερπτήσεων στα ελληνικά νησιά

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων. Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 και σήμερα πάνω από το Αιγαίο.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

Την Τετάρτη, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 14:29 άνωθεν ν. Χίου στα 15.000 και 30.000 πόδια αντίστοιχα.

Δεύτερο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 14:29 άνωθεν ν. Οινουσσών στα 28.000 πόδια. Το ίδιο ζεύγος τουρκικών F-16 ένα λεπτό αργότερα, στις 14:30, πραγματοποίησε υπερπτήση άνωθεν ν. Χίου στα 28.000 πόδια.

Στις 15:49, δύο τουρκικά F-16 πέταξαν άνωθεν ν. Παναγιάς και ν. Οινουσσών στα 28.000 πό