Αθλητικά

ΝΒΑ: Θετικοί στον κορονοϊό επτά παίκτες

«Συναγερμός» στο NBA. Ο Γιόκιτς και άλλοι έξι παίκτες βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.

«Συναγερμός» έχει σημάνει στο ΝΒΑ ύστερα από τα διαδοχικά κρούσματα κορονοϊού.

Επτά παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο σταρ του Ντένβερ, Νίκολα Γιόκιτς, βρέθηκαν θετικοί στον ιό, όπως μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γιόκιτς βρίσκεται σε καραντίνα στην πατρίδα του στη Σερβία, ενώ σύμφωνα με το ESPN, άλλα 2 μέλη των Φοίνιξ Σανς αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άλλη μία ομάδα που έχει περάσει στα play off από την δυτική περιφέρεια, είχε τέσσερα κρούσματα την περασμένη εβδομάδα.

Το NBA πρόκειται να επανεκκινήσει στα τέλη του επόμενου μήνα στο Walt Disney World Resort, κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Ο Γιόκιτς, επρόκειτο να επιστρέψει στο Ντένβερ αυτήν την εβδομάδα, αλλά σύμφωνα με το ESPN, ο Σέρβος άσος ήταν ασυμπτωματικός και αναμένεται να ταξιδέψει σε μία εβδομάδα στο Ντένβερ.