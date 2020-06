Πολιτισμός

Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Το 10ο Athens Open Air Film Festival μας προσκαλεί όλους να απολαύσουμε πολυαγαπημένες δημιουργίες του σύγχρονου και κλασικού κινηματογράφου.

Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει με ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Ο πολυαγαπημένος καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός, που συνδιοργανώνεται από τις Νύχτες Πρεμιέρας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), αποτελεί εδώ και μια δεκαετία αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας.

Η πολυαναμενόμενη θερινή κινηματογραφική γιορτή είναι ένας εναλλακτικός και αφοπλιστικά όμορφος τρόπος να βλέπει κανείς ταινίες και ταυτόχρονα να αντικρίζει την πόλη, όπως δεν τη φανταζόταν ποτέ.

Το 10ο Athens Open Air Film Festival μας προσκαλεί όλους να απολαύσουμε πολυαγαπημένες δημιουργίες του σύγχρονου και κλασικού κινηματογράφου, μετατρέποντας εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης, όπως την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και τον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μαγευτικά υπαίθρια σινεμά. Επίσης, διοργανώνει μια εντυπωσιακή drive-in προβολή στον Λυκαβηττό και προγραμματίζει προβολές σε θερινές αίθουσες, εκφράζοντας για μια ακόμη χρονιά την αμέριστη υποστήριξη της διοργάνωσης.

Όλες οι προβολές του Athens Open Air Film Festival θα πραγματοποιηθούν εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αρτιότερη οπτικοακουστική εμπειρία και, φυσικά, τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τις αποστάσεις, όπως αυτά προβλέπονται για τα θερινά σινεμά. Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο, ωστόσο, για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η ομαλή ροή των θεατών μας στις προβολές, η είσοδος στον χώρο προβολής θα πραγματοποιείται μόνο με ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και με αυστηρή τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεατών. Η διανομή των δελτίων για τις προβολές των 21.30 θα ξεκινά στις 19:30 και των 21.00 στις 19.00, μέχρι εξαντλήσεώς τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 25 Ιουνίου | 21:30

JACKIE BROWN (1997, 154'), του Κουέντιν Ταραντίνο

Πρωταγωνιστούν: Παμ Γκριρ, Ρόμπερτ Φόρστερ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπρίτζετ Φόντα, Μάικλ Κίτον. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).

Παρασκευή 26 Ιουνίου | 21:30

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ | TODO SOBRE DI MADRE (1999, 104'), του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Καντέλα Πένια, Αντόνια Σαν Χουάν. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και θα τη συνοδεύει το βανάκι του Pepper 96.6 (στην πρώτη του καλοκαιρινή έξοδο) με μουσικές εμπνευσμένες από το σινεμά του Πέδρο Αλμοδόβαρ. #AthensPride. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).

Σάββατο 27 Ιουνίου | 22:45

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (1975, 100'), του Τζιμ Σάρμαν

Πρωταγωνιστούν: Τιμ Κάρι, Σούζαν Σαράντον, Μπάρι Μπόστγουϊκ, Ρίτσαρντ Ο' Μπράιαν, Πατρίσια Κουίν. Επετειακή προβολή για τα 45 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, με την υποστήριξη της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. #AthensPride. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).