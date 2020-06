Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ποια δρομολόγια δεν θα γίνουν λόγω στάσης εργασίας

Ποια δρομολόγια σε όλο το δίκτυο καταργούνται την Πέμπτη, λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας των σιδηροδρομικών.

Σε κατάργηση ορισμένων δρομολογίων της σε όλο το δίκτυο προχωρά αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας (12:00-16:00) που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ), καθώς και της μη εξασφάλισης κυκλοφορίας από τον διαχειριστή της υποδομής, Ο.Σ.Ε.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που θα καταργηθούν:

1. Μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 52, 53, 54, 55, 56, 57.

2. Μεταξύ Κιάτου-Αιγίου-Κιάτου

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

3. Μεταξύ Αεροδρομίου-Κιάτου-Αεροδρομίου

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 403/414, 413/404, 405/416, 415/406.

4. Μεταξύ Αθηνών - Οινόης- Χαλκίδας - Οινόης - Αθηνών

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1542, 1546, 1550, 1547, 1551,1555.

Σημείωση: Η αμαξ/χία 1552 θα αναχωρήσει μετά τη λήξη της στάσης εργασίας.

5. Μεταξύ Λάρισας-Βόλου-Λάρισας

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1576, 1578, 1575, 1577.

6. Μεταξύ Λάρισας– Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας- Λάρισας - Θεσσαλονίκης- Καλαμπάκας

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 590 (μεταξύ Λάρισας-Θεσσαλονίκης).

7. Μεταξύ Πειραιά - Κιάτου - Πειραιά

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321.

Σημείωση: Η αμαξ/χία 1323 θα αναχωρήσει μετά τη λήξη της στάσης εργασίας.

8. Μεταξύ Πειραιώς – Αεροδρομίου - Πειραιώς

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223.

Σημείωση: α) Η αμαξ/χία 1213 καταργείται στο τμήμα μεταξύ Αθηνών-Πειραιώς.

β) Η αμαξ/χία 1224 καταργείται στο τμήμα μεταξύ Πειραιώς – Αθηνών.

9. Μεταξύ Λιοσίων - Κορωπίου - Λιοσίων

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 12232, 12237, 12236, 12241, 12240, 12245, 12244, 12249.

10. Μεταξύ Λιοσίων - Αεροδρομίου - Λιοσίων

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 2222, 2226, 2230, 2234, 2238, 2227, 2231, 2235, 2239, 2243.

11. Μεταξύ Θεσσαλονίκης-Λάρισας-Παλαιοφαρσάλου-Λάρισας-Θεσσαλονίκης

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1598, 2590, 2592, 1599, 2591, 2593.

12. Μεταξύ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας - Φλώρινας-Θεσσαλονίκης

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 81, 84, 83, 86.

13. Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Δικαίων-Αλεξανδρούπολης

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1682, 1683, 1684, 1685.

14. Μεταξύ Διακοπτού-Καλαβρύτων-Διακοπτού

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1332, 1333, 1336, 1337.

15. Μεταξύ Αγ. Ανδρέα –Πάτρας –Ρίου – Αγ. Βασιλείου

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες:

12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 12301, 12303, 12305, 12307, 12309.

16. Δρομολόγια Λεωφορείων μεταξύ Κιάτου – Πάτρας - Κιάτου

Δεν θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία: Λ10, Λ12,Λ18 (Κιάτο-Πάτρα) και Λ9, Λ11,Λ17 (Πάτρα-Κιάτο).

17. Δρομολόγια Λεωφορείων μεταξύ Αιγίου – Πάτρας - Αιγίου

Δεν θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία: Λ302, Λ303, Λ304, Λ305, Λ306, Λ307, Λ308, Λ309.

18. Μεταξύ Πύργου-Κατάκολου-Ολυμπίας-Πύργου

Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1384, 1385, 1386.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr.