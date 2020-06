Life

Ξεχωριστή τιμή στους Queen από τα Βασιλικά Ταχυδρομεία

Οι Queen, έχουν πωλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους.

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία, των οποίων τα γραμματόσημα συνήθως μονοπωλεί η απεικόνιση του ή της μονάρχη της χώρας, αποφάσισαν να τιμήσουν σε μία νέα σειρά τους μία άλλη "βασίλισσα", το θρυλικό ροκ συγκρότημα Queen, το οποίο φέτος γιορτάζει την 50ή του επέτειο.

Η σειρά από 13 γραμματόσημα που θα διατεθεί προς πώληση τον ερχόμενο μήνα θα απεικονίζει γραφιστικά στοιχεία από τα πιο δημοφιλή εξώφυλλα των δίσκων τους, εικόνες από τις ανεπανάληπτες και θεαματικές συναυλίες του συγκροτήματος και την πρώτη φωτογράφισή του σε στούντιο το 1974.

"Οποία τιμή! Πραγματικά θα είμαστε πλέον μέρος της επίπλωσης!" σχολίασε ο ντράμερ της μπάντας Ρότζερ Τέιλορ.

Ο κιθαρίστας Μπράιαν Μέι πρόσθεσε: "αφότου εμείς οι τέσσερις πρώιμα ανεπτυγμένοι νεοσσοί ξεκινήσαμε την εξερεύνησή μας πριν από 50 χρόνια, οι ζωές μας αφιερώθηκαν στο να κάνουμε πραγματικότητα το κάθε "αδύνατο όνειρό μας".

"Πολλές φορές είναι παράξενο να ξυπνάς και να αντιλαμβάνεσαι τη θέση την οποία κατέχουμε τώρα--καταλήξαμε ένας εθνικός θεσμός!"

Οι Queen, που έχουν πωλήσει πάνω από 300 εκατ. δίσκους στη σταδιοδρομία τους, είναι το τρίτο μουσικό συγκρότημα που τα βρετανικά ταχυδρομεία τιμούν με την έκδοση σειράς γραμματοσήμων, έπειτα από τους Beatles το 2007 και τους Pink Floyd το 2016.