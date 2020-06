Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκαν οι θάνατοι στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του κορονοϊού στα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.

Κατακόρυφη αύξηση των νεκρών εξαιτίας του κορονοϊού σημειώθηκε σε ορισμένα κράτη-μέλη, στις αρχές του Μαρτίου σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

O αντίκτυπος της πανδημίας μπορεί να συνεκτιμηθεί από την αύξηση του συνολικού αριθμού των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της COVID.

Σε μερικές χώρες της Ευρώπης, η διαφορά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν ιδιαίτερα αισθητή, ενώ από την άλλη πλευρά ορισμένες περιοχές επηρεάστηκαν λιγότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που αφορούν σε 21 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), καταγράφηκαν 140.000 περισσότεροι θάνατοι στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, δηλαδή μεταξύ της 10ης και 17ης εβδομάδας του χρόνου, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο των ετών 2016-2019.

Από τη 10η μέχρι τη 13η εβδομάδα του 2020, παρατηρήθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι άνδρες, ενώ τη 14η εβδομάδα ο αριθμός των θανάτων ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν ο ίδιος. Aπό τη 15η μέχρι τη 17η εβδομάδα, δηλαδή αρχές Απριλίου, ήταν περισσότεροι οι θάνατοι των γυναικών.

Σ' αυτό το χρονικό διάστημα (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου) αυξήθηκαν οι θάνατοι ανθρώπων 70 ετών και άνω.