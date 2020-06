Οικονομία

ΚΤΕΟ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν θα πληρώσουν πρόστιμο

Ποιοι απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για εκπρόθεσμο ελέγχο...

Απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για τον Τεχνικό Έλεγχο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται εκπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ, λόγω απουσίας στο εξωτερικό, με εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός για τον Τεχνικό Έλεγχο, βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος, με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημα βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Σκοπός της απόφασης είναι να αποφύγουν την επιβάρυνση πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί ή παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.