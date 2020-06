Life

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Τζώνυ Βαβούρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτάκτως στο νοσοκομείο εισήχθη ο γνωστός ηθοποιός - μουσικός. Τι συνέβη;

Εκτάκτως στο νοσοκομείο εισήχθη την Τρίτη (23/06) ο Τζώνυ Βαβούρας.

Ο γνωστός ηθοποιός – μουσικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην καρδιά και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφοντας: «Καλησπέρα από την Ευρωκλινική..... Είχα χρόνια να περάσω αλλά με την ευκαιρία μιας (ακόμα) ενόχλησης στην καρδιά εισήχθην στα επείγοντα δια τας αναγκαίας εξετάσεις και θα παραμείνω για ένα καλό ξεσκόνισμα..... Μην βιάζεστε, λέω να μην την κάνω ακόμα !!!!!! Χαρ χαρ χαρ !!!!».

Το πρωί της Τετάρτης θέλησε να ησυχάσει τους διαδικτυακούς του φίλους που ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του συμπληρώνοντας: «Τη σκαπουλάραμε και αυτή τη φορά!!!! Την βγάλαμε με αγγειοπλαστική,μπαλονάκι, ξεβούλωμα του παλιού στεντ και προσθήκη ενός ακόμα στην περισπωμένη (αρτηρία).... Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας.... You made my day.... Αύριο βγαίνω και ξεκινάει μια καινούργια μέρα!!!!! Με αγάπη Vavourobocop !!!!».