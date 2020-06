Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός συνεχίζει ακάθεκτος στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενθαρρυντικό στοιχείο οι 12.393 ασθενείς που πήραν εξιτήριο το τελευταίο 24ωρο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 7.176 κρούσματα του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στις 606.881, με τη χώρα να κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς το αριθμό των κρουσμάτων.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο σύμφωνα με το κέντρο αντιμετώπισης του κορονοϊού 154 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τότε που ξέσπασε η πανδημία έφθασε τους 8.513.

Ο αριθμός των ονομαζόμενων ενεργών κρουσμάτων, δηλαδή όσων συνεχίζουν θεραπεία την παρούσα στιγμή έφθασε τους 229.546.

Ο αριθμός των ασθενών που είχαν διαγνωσθεί με κορονοϊό και πήραν εξιτήριο έφθασε το τελευταίο εικοσιτετράωρο τους 12.393 και είναι αριθμός ρεκόρ αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Συνολικά έχουν πάρει εξιτήριο 368.822 άτομα, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 60,7% του συνολικού αριθμού των μολυνθέντων από κορονοϊό.