Κορονοϊός-Βρετανία: Εάν δεν δώσεις όνομα στην παμπ, δεν έχει μπύρα

Ο νέος κανόνας που θα διέπει την επαναλειτουργία των παμπ μετά την άρση του lockdown.

Οι θαμώνες των αγγλικών παμπ θα είναι αναγκασμένοι να δίνουν το όνομά τους προτού παραγγείλουν την μπύρα τους, ενώ θα απαγορεύονται και τα ζωντανά θεάματα ή το να πίνει κανείς στην μπάρα, τονίζεται στις συμβουλευτικές οδηγίες της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία του τομέα τον επόμενο μήνα.

Οι παμπ, τα εστιατόρια και τα κουρεία/κομμωτήρια οφείλουν να κρατούν ένα αρχείο με τους πελάτες τους για 21 ημέρες, προκειμένου να βοηθήσουν το κράτος και τις υγειονομικές αρχές να ιχνηλατούν τα πιθανά κρούσματα, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να περιορίζονται οι τοπικές εστίες της covid-19 και αναχαιτισθεί ένα δεύτερο κύμα μετάδοσης.

Οι ζωντανές παραστάσεις, θεατρικές και μουσικές, θα εξακολουθήσουν να απαγορεύονται, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε πως οι παμπ, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν στις 4 Ιουλίου, χαλαρώνοντας το lockdown που παρέλυσε σχεδόν ολάκερη την οικονομία της χώρας.

Επίσης μείωσε την τήρηση αποστάσεων από τα 2 στο ένα μέτρο, μία πρόβλεψη που θα επιτρέψει σε ακόμη περισσότερες παμπ και εστιατόρια να ξανανοίξουν.

Η Βρετανική Ένωση Ζύθου και Παμπ (ΒΒΡΑ) τόνισε πως θα καταστεί δυνατόν να επαναλειτουργήσει το 75% των --συνολικά 28.000--παμπ της Αγγλίας. Απεναντίας εάν ετηρείτο το μέτρο της απόστασης των δύο μέτρων, τότε θα μπορούσε να ανοίξει τα ρολά του μόλις το ένα τρίτο από αυτές (12.500 παμπ).

"Ως τομέας θα κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε ότι τόσο οι πελάτες, όσο και το προσωπικό μας, θα είναι ασφαλείς μέσα στις παμπ", τόνισε η επικεφαλής της ΒΒΡΑ Έμμα Μακλάρκιν, προσθέτοντας "μας ανησυχεί ιδιαίτερα η τήρηση και φύλαξη των προσωπικών στοιχείων των πελατών μας όταν θα επισκέπτονται τις παμπ".

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Αλόκ Σάρμα, δήλωσε πως θα συνεξετάσει με τον τομέα τη ρύθμιση των στοιχείων, τονίζοντας πως ήδη τα εστιατόρια και τα κομμωτήρια κρατούν πληροφορίες για τους πελάτες τους όταν αυτοί κάνουν κρατήσεις.

"Επιθυμούμε να συνεργασθούμε με τον τομέα, θέλουμε να συνεργασθούμε με τα σωματεία εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα γίνουν σωστά και θα το κάνουμε αυτό εντός της εβδομάδας", τόνισε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC.