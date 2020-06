Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία – πρόωρες εκλογές: μικρό δημοσκοπικό προβάδισμα Ζάεφ

Ξεκίνησε σήμερα η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων. Πότε θα γίνουν οι εκλογές στη γείτονα χώρα.

Ξεκίνησε σήμερα η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων στη Βόρεια Μακεδονία ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 15 Ιουλίου.

Στις εκλογές αυτές θα συμμετάσχουν 15 συνολικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, με τα δύο μεγαλύτερα, το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ και το αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι να δίνουν τη «μάχη» για την πρωτιά μέχρι και την τελευταία ημέρα, καθώς, όπως φαίνεται σχεδόν ισοδυναμούν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού των Σκοπίων,"Telma", που παρουσιάστηκε σήμερα, το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ προηγείται ελαφρά, μόλις 1,6% του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο, πολύ μεγάλο είναι το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, με αποτέλεσμα η όποια πρόβλεψη για το νικητή των εκλογών να θεωρείται παρακινδυνευμένη.

Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το SDSM του Ζόραν Ζάεφ συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, ενώ το VMRO-DPMNE 21,9%. Ακολουθούν το συγκυβερνών και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη χώρα, DUI του Αλί Αχμέτι με ποσοστό 6,4% και η αντιπολιτευόμενη «Συμμαχία για τους Αλβανούς» του Ζιγιαντίν Σέλα με 5%.

Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ξεπερνά το 40%.

Όσον αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Ζόραν Ζάεφ προηγείται με ποσοστό 18,8%, έναντι ποοστού 15% που συγκεντρώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ένα ποσοστό 36% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν πολιτικό της χώρας.

Το VMRO-DPMNE προηγείται στους σλαβικής καταγωγής ψηφοφόρους κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο στην γενική πρόθεση ψήφου, το SDSM υπερκαλύπτει αυτή τη διαφορά λόγω της αυξημένης επιρροής του στους ψηφοφόρους αλβανικής καταγωγής, όπου η απήχηση του VMRO-DPMNE είναι μηδενική.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη το διάστημα 16-21 Ιουνίου 2020, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.003 ατόμων, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3,1%.

Οι εκλογές αυτές είχαν οριστεί για τις 12 Απριλίου και για τον σκοπό αυτό στα μέσα Φεβρουαρίου διαλύθηκε η Βουλή, όμως αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τελικά, μετά από μακρές και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ορίστηκαν για τις 15 Ιουλίου.