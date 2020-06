Κόσμος

Πουλούσαν μωρά μέσω… Instagram

Η σοκαριστική είδηση έρχεται από το Ιράν. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των δραστών.

Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε τρεις ανθρώπους που βαρύνονται με υποψίες ότι ήθελαν να πουλήσουν βρέφη μέσω του Instagram, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Τρεις άνθρωποι, που ήθελαν να πουλήσουν δύο μωρά, συνελήφθησαν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τεχεράνης Χουσέιν Ραχίμι.

Το ένα από τα μωρά ήταν 20 ημερών και το άλλο δύο μηνών, διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες για «διαφημίσεις σχετικά με την πώληση μωρών στο Instagram». Οι φωτογραφίες των μωρών είχαν κοινοποιηθεί σε 10-15 λογαριασμούς στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε μωρό ήδη είχε αγοραστεί έναντι 50-100 εκατομμυρίων ριάλ (226-450 ευρώ) προτού επιχειρήσουν να το πουλήσουν έναντι ενός ποσού 400-500 εκατομμυρίων ριάλ (περίπου 1.800 και 2.250 ευρώ), σύμφωνα με τον Ραχίμι, που δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Τη φροντίδα των παιδιών ανέλαβαν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Isna, ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες υποστήριξε ότι ήταν άνεργος και χωρίς χρήματα και είχε ρόλο μεσάζοντα.