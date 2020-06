Αθλητικά

Παναθηναϊκός: υπέγραψε ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός εξτρέμ, στις πρώτες του δηλώσεις, εξήγησε γιατί προτίμησε το «τριφύλλι».

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον από το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2023.

Ο Ισπανός εξτρέμ, αφού πήρε το «ελεύθερο» για να βγει από την 24ωρη καραντίνα, απ' τη στιγμή που τα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού που έκανε ήταν «καθαρά», υποβλήθηκε στις υπόλοιπες ιατρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί και λίγες ώρες αργότερα, μαζί με τον ατζέντη του πήγε στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ στα Βριλήσσια και υπέγραψε το τριετές συμβόλαιό του, με συνολικές απολαβές 1,2 εκατ ευρώ.

«Είναι μια σημαντική πρόκληση για την καριέρα μου ο Παναθηναϊκός. Πρόκειται για ένα μεγάλο σύλλογο με σημαντική ιστορία, γνωστό στην Ευρώπη. Ήμουν καλά στην Τβέντε, όμως θέλω να παίξω στα Κύπελλα Ευρώπης και με τον Παναθηναϊκό αυτό μπορώ να το πετύχω» τόνισε ο 24χρονος μεσοεπιθετικός στις πρώτες δηλώσεις του και πρόσθεσε για το πώς «πείστηκε» να προτιμήσει τον Παναθηναϊκό, παρότι είχε πάρα πολλές προτάσεις.

«Όταν έμαθα για την πρόταση του Παναθηναϊκού άρχισα να συλλέγω πληροφορίες. Πήρα τηλέφωνο τον Καρλίτος, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες στη Βιγιαρεάλ, και τον ρώτησα τα πάντα. Με πληροφόρησε ότι όλα στο σύλλογο είναι καλά, είναι ένα δεμένο σύνολο, μια καλή ομάδα. Είχα όλες τις λεπτομέρειες που χρειαζόμουν. Το καθοριστικό σημείο ήταν όταν διαπίστωσα πόσο με ήθελε ο Τσάβι Ρόκα στον Παναθηναϊκό. Με έκανε να νιώσω ότι θα είμαι ένα σημαντικό κομμάτι του πλάνου».

Όσο για τη θέση που προτιμάει να αγωνίζεται; «Η βασική μου θέση είναι δεξιό εξτρέμ, αλλά παίζω και ως δεύτερος επιθετικός, ενώ μπορώ να παίξω και αριστερά. Μου αρέσει να μπαίνω ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου, να ντριμπλάρω και να σουτάρω».

Πριν τις δηλώσεις του Ισπανού εξτρέμ, προηγήθηκε η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό του Αϊτόρ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή έχει τριετή διάρκεια.

Ο Αϊτόρ γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1996 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Εντάχθηκε από μικρός στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, μετακινήθηκε ως έφηβος στην Εσπανιόλ και επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα για να κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο στη δεύτερη ομάδα των Καταλανών το 2015. Πρόλαβε να φορέσει και τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε αγώνα Κυπέλλου στις 2/12/2015 με αντίπαλο τη Βιγιανοβένσε.

Τον Ιανουάριο του 2016 μετακόμισε στη Βιγιαρεάλ και έπαιξε κυρίως στη δεύτερη ομάδα. Το 2017 μετακόμισε στη Σεβίλλη, παίζοντας πάλι στη δεύτερη ομάδα. Τελικά στα 22 του επέλεξε να φύγει από την Ισπανία, αποδεχόμενος την πρόταση της ολλανδικής Τβέντε. Έκανε δύο πολύ καλές σεζόν. Την πρώτη ήταν ο καλύτερος παίκτης της (σκόραρε 13 φορές), οδηγώντας την στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν και πάλι βασικός, σκοράροντας 7 φορές σε 21 συμμετοχές».