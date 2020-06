Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: “καμπανάκι” από κορυφαίο λοιμωξιολόγο

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας σε περίπου δυο μήνες.

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος στην πανεπιστημιακή κλινική του Σαριτέ του Βερολίνου Κρίστιαν Ντρόστεν, προειδοποιεί για ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού και δηλώνει πως δεν είναι αισιόδοξος.

Μετά τα τελευταία κρούσματα κορονοϊού, μεταξύ άλλων στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο διακεκριμένος λοιμωξιολόγος Κρίστιαν Ντρόστεν φοβάται ότι ο ιός της κορώνας θα εξαπλωθεί απαρατήρητα στον πληθυσμό. Η πρόληψη της εξάπλωσης, πέρα από τις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, είναι τώρα το κλειδί, είπε ο κορυφαίος επιστήμονας την Τρίτη στο podcast του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NDR.

Κατά την άποψή του, απαιτείται από τώρα μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο Ντρόστεν, στην τελευταία του παρουσία στο podcast του NDR μέχρι τα τέλη Αυγούστου, παρέπεμψε στην περίπτωση των ΗΠΑ, «Στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια "φοβερή κατάσταση" παρά τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν. Υπήρξε χαλάρωση πολύ νωρίς εκεί», τόνισε.

Αναφερόμενος στην Γερμανία, είπε , «Δεν είμαι αισιόδοξος ότι σε ένα μήνα θα έχουμε εδώ ακόμα μια τόσο καλή κατάσταση όπως σήμερα όσον αφορά στην επιδημία του κορονοϊού. Σε δύο μήνες, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα, αν δεν ενεργοποιήσουμε ξανά όλους τους "αισθητήρες συναγερμού" τώρα. Οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι οι υγειονομικές αρχές χρειάζονται υποστήριξη και συναίνεση», είπε χαρακτηριστικά πρόσθεσε .