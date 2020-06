Κόσμος

Ανασχηματισμός “έκπληξη” στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πρόσωπα και εσωτερικές ανακατατάξεις στην κυβέρνηση.

Νέα πρόσωπα, αλλά και εσωτερικές ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα, περιλαμβάνουν οι αποφάσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα αποφάσισε να διορίσει νέο υπουργό Άμυνας τον μέχρι σήμερα δήμαρχο Αγλαντζιάς Χαράλαμπο Πετρίδη.

Τον Γιώργο Λακκοτρύπη διαδέχεται στο υπουργείο Ενέργειας η μέχρι σήμερα υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου.

Νέα υπουργός Δικαιοσύνης διορίζεται η νομικός Έμιλυ Γιολίτη. Υφυπουργός Ναυτιλίας διορίζεται ο Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας για θέματα Ναυτιλιακής Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους θα ανακοινωθούν εντός των επομένων ημερών.

Ερωτηθείς μετά την ανακοίνωση, ποιο το πολιτικό μήνυμα μέσα από τους νέους διορισμούς, ο κ. Κούσιος είπε ότι «η κάθε απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενέχει και το πολιτικό κριτήριο. Ταυτόχρονα, όμως, είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιλέγει τους στενότατους του συνεργάτες και αναμφίβολα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι οι πιο στενοί συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος αποφασίζει με δικά του κριτήρια ποιοι θα είναι αυτοί οι στενοί συνεργάτες».

Ως εκ τούτου, κατέληξε, «ναι, και συνταγματικό δικαίωμα και πολιτικό μήνυμα και κριτήρια».