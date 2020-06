Κοινωνία

Συλλήψεις και προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, για παρεμπόριο και ναρκωτικά.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε κτίριο επί της οδού Γερανίου 9 στο κέντρο της Αθήνας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και τη Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, 55 αλλοδαποί που βρέθηκαν στο κτίριο προσήχθησαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, για περαιτέρω έλεγχο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και καπνικών προϊόντων, καθώς και 5.850 ευρώ, τα οποία προέρχονται από το λαθρεμπόριο των παραπάνω ειδών.