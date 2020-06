Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέος θάνατος στην Ελλάδα

Ένας ακόμα ασθενής κατέληξε, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από τον κορονοϊό σε 191.

Πρόκειται για γυναίκα 67 ετών, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κομοτηνής και έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει οκτώ νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας. Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων είναι: 3 στη Ροδόπη, 1 στη Μεσσηνία, 1 στην Αττική, 1 στην Αλεξανδρούπολη και 2 εισαγόμενα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.310, εκ των οποίων το 55.0% αφορά άνδρες.

730 (22.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.848 (55.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

8 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 61 ετών. 1 (12.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 75.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Από τους 191 θανάτους στη χώρα, 61 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.