Κοινωνία

Ρηγάτος στον ΑΝΤ1: Έτσι κατάλαβα ότι ο “γιατρός” ήταν απατεώνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Ο οικογενειακός γιατρός από το Κιάτο, αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 γιατί προβληματίστηκε από όσα του μετέφεραν ασθενείς του κι αποκάλυψε τη δράση του ψευτογιατρού.