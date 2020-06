Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Καλιφόρνια

Σεισμικό δόνηση σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλόνισε την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Lone Pine, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα τρία χιλιόμετρα.

