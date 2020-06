Πολιτική

Βαρθολομαίος για την Αγία Σοφία: Είμαι συγκλονισμένος και λυπημένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις απειλές Ερντογάν να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία.

Ηχηρή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις απειλές Ερντογάν να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία.

Σε δηλώσεις του στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει χαρακτηριστικά: «Τί μπορώ να πω ως ένας χριστιανός ιερωμένος και ως ένας Έλληνας Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη; Αντί μια κληρονομιά 1.500 ετών να μας ενώνει, μας χωρίζει. Είμαι λυπημένος και συγκλονισμένος».

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι η ορθοδοξία θα είναι πάντοτε παρούσα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς είναι θέλημα Θεού.

«Επιζήσαμε για 17 αιώνες και θα μείνουμε εδώ για πάντα, όπως είναι θέλημα Θεού».