Δολοφονία Μάριου Παπαγεωργίου: Συγκλονίζει η μητέρα του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση. Τέσσερις άνθρωποι έχουν καταδικαστεί, αλλά η σορός του άτυχου νεαρού δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Της Φωτεινής Νάσσου

“Ραγίζει καρδιές” η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου, Βαρβάρα Θεοδωράκη, η οποία από το 2012 αναζητά τη σορό του μοναχογιού της. Ακόμα ελπίζει πως κάποιος από τους κατηγορούμενους θα “σπάσει” και θα αποκαλύψει που είναι θαμμένο το παιδί της.

Για την υπόθεση έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ένας οικογενειακός φίλος και άλλα τρία άτομα. Ο “εγκέφαλος” έστησε την απαγωγή του Μάριου και στη συνέχεια προσποιείτο τον δήθεν διαπραγματευτή. Συνεννοούνταν τάχα με τους απαγωγείς, απαιτώντας από τη μητέρα του νεαρού να μην απευθυνθεί στις Αρχές.

Οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν να εξετάσουν άλλα εννέα άτομα για την αρπαγή και τη δολοφονία του παιδιού της. Εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και αρπαγή στα εννέα άτομα που θα κληθούν να καταθέσουν. Πρόκειται για:

τη σύζυγο του 77χρονου κατηγορούμενου, που φέρεται να είχε τον ρόλο του άμεσου εκτελεστή των εντολών του

τον γιο του αστυνομικού της κρατικής Ασφάλειας, ο οποίος γνώριζε που ήταν το αυτοκίνητο του Μάριου μετά τη δολοφονία του

τον δεύτερο γιο του 77χρονου κατηγορούμενου, επίσης αστυνομικό

ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εξαφάνισαν το πτώμα του Μάριου

τρία άτομα που παρείχαν κάλυψη στην εγκληματική ομάδα, εφοδιάζοντας την με αυτοκίνητα που είχαν καταχωρηθεί ως τελούντα υπό απόσυρση και

τον ιδιοκτήτη της εταιρείας

Ο Μάριος βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του στο εξοχικό τους στο Διακοφτό. Έφυγε από το σπίτι και στις 3 τα ξημερώματα, ένας άνδρας τηλεφώνησε στη μητέρα του, ζητώντας 620.000 ευρώ ως λύτρα για να απελευθερώσει τον μονάκριβο γιο της.

Η αστυνομική έρευνα κατέληξε ότι πίσω από την απαγωγή του νεαρού, βρίσκονταν οι ίδιοι άνθρωποι που, όλες εκείνες τις ημέρες, υποκρίνονταν πως ήθελαν να τη βοηθήσουν. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε, είχαν δολοφονήσει τον Μάριο από την πρώτη κιόλας μέρα, κάτι που μέχρι και σήμερα δεν έχουν παραδεχθεί.