Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για κορονοϊό: την επόμενη εβδομάδα τα κρούσματα θα φτάσουν τα 10000000!

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 4.000.000 κρούσματα και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σε πολλές χώρες ακόμη δεν έχουμε δει την κορύφωση.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων νέου κορονοϊού παγκοσμίως, που τώρα κυμαίνεται στα 9,3 εκατομμύρια, θα φθάσει τα 10 εκατομμύρια την επόμενη εβδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα αυτής της επιδημίας, λιγότερα από 10.000 κρούσματα είχαν καταγραφεί από τον ΠΟΥ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, σχεδόν 4 εκατομμύρια κρούσματα έχουν καταγραφεί. Αναμένουμε να φθάσουν στο σύνολο τα 10 εκατομμύρια την επόμενη εβδομάδα», είπε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ επισήμανε ότι η πανδημία σε πολλές χώρες της Αμερικής δεν έχει προς το παρόν φθάσει στην κορύφωσή της και ότι «παραμένει σε υψηλά επίπεδα», ειδικά στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

«Θα έλεγα πως η κατάσταση βρίσκεται εν εξελίξει, δεν έχει φθάσει ακόμη στην κορύφωσή της και το πιθανότερο θα οδηγήσει σε συνεχή κρούσματα και θανάτους τις επόμενες εβδομάδες», τόνισε ο Ράιαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές χώρες στην περιοχή κατέγραψαν αύξηση 25-50% στον αριθμό των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα.