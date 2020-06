Αθλητικά

Τρίποντο… οξυγόνο για την Ξάνθη στο Περιστέρι

Οι ακρίτες πέτυχαν μια πολύ σημαντική νίκη που ίσως αποβεί καθοριστική στην υπόθεση «σωτηρία».

Μεγάλη νίκη σημείωσε η Ξάνθη, την πρώτη της στην φάση των play off του πρωταθλήματος, επιβληθείσα του Ατρόμητου 1-0 με γκολ που σημείωσε ο Μπαριέντος στο 77΄. Οι δυο ομάδες δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το άγχος και με ελάχιστες καλές προσπάθειες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καλές ευκαιρίες για ένα γκολ. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει το "φιλί της ζωής" στην ακριτική ομάδα που βρέθηκε σε ιδιαίτερα δεινή θέση μετά την αφαίρεση των 12 βαθμών.

Η Ξάνθη προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο για το γκολ αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει ικανές ευκαιρίες. Στην επανάληψη η Θρακική ομάδα πλησίασε στο 62΄ στο γκολ, αλλά το φάουλ του Γάλλου Τιμπό Μουλέν πέρασε μόλις άουτ από την εστία του Ατρομήτου. Η αθηναϊκή ομάδα έπαιξε με αμυντικούς προσανατολισμούς και κράτησε σε απόσταση τους επιθετικούς της Ξάνθης με πολυπρόσωπη αμυντική τακτική. Είχε καλή προσαρμογή στο παιχνίδι των γηπεδούχων αλλά το γκολ που δέχτηκε στα μέσα της επανάληψης της αφαίρεσε την προοπτική του θετικού αποτελέσματος.

Στο 77΄, όμως, η Ξάνθη βρήκε τη λύση. Ο Ζαν Μπαριέντος σε ανύποπτη φάση πήρε μπροστινή μπαλιά από τον Στάρτζεον και με ψύχραιμο σουτ αιφνιδίασε τον Μανδά, από τον οποίο έφυγε η μπάλα για να γίνει έτσι το 1-0 για την Ξάνθη. Στο 90΄+4 από ωραία ενέργεια του Γκαργκαλατζίδη ο Στάρτζεον σε κενή εστία δεν κατάφερε να προωθήσει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα του Ατρομήτου και να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Η νίκη χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τους Θρακιώτες που βλέπουν πλέον αισιόδοξα την συνέχεια.

Διαιτητής Βρέσκας (Πιερίας)

Κίτρινες κάρτες: Τερκί, Κοβάσεβιτς, Στάρτζεον - Μπουσούλαζιτς, Γκάλο, Ρισβάνης.

Ξάνθη (Νίκος Καραγεωργίου): Μπέντο, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Κασάδο, Καρασαλίδης, Κοβάσεβιτς (52' Μουλέν), Στάρτζεον, Τερκί (52' Καμαρά), Τζουρίτσκοβιτς (57' Ντε Αμορίμ), Μπαριέντος (90' Γκαργκαλατζίδης), Φοσέ (90' Θυμιάνης).

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γούτας, Ρισβάνης, Γκάλο (57' Ενσικουλού), Κιβρακίδης , Κατράνης, Ανδρούτσος (82' Βέλλιος) , Μπουσούλατζιτς, Νάτσος (80' Ούμπιδες), Γιακουμάκης (80' Ντεπό), Μανούσος ((85' Ραμπέλλο).