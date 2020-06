Κόσμος

Κορονοϊός-Γαλλία: Ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων από τις αρχές Μαρτίου

Διψήφιος ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Τα νέα κρούσματα COVID-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Γαλλία υποχώρησαν κάτω από το όριο των 100 για πρώτη φορά μετά τις 4 Μαρτίου, ενώ ο αριθμός των νέων θανάτων που συνδέονται με την ασθένεια μειώθηκε επίσης σημαντικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, καταγράφηκαν μόλις 81 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό αυτών σε 161.348, εν αντιθέσει με τα 517 κρούσματα που καταγράφηκαν την Τρίτη και τον μέσο όρο των 453 ημερήσιων κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της νόσου στη χώρα αυξήθηκε κατά 11, φτάνοντας τους 29.731, σε σύγκριση με τους 57 νεκρούς που καταγράφηκαν χθες, καθώς είχαν συμπεριληφθεί τα εβδομαδιαία στοιχεία από τα γηροκομεία με τον εβδομαδιαίο ημερήσιο μέσο όρο να είναι 18.

Ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία είναι ο πέμπτος υψηλότερος στον κόσμο.