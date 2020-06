Παράξενα

Τρίδυμα διαγνώστηκαν με κορονοϊό μετά τη γέννηση τους, αλλά όχι οι γονείς τους!

Οι υγειονομικές αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό «ανήκουστο» και προσπαθούν να κατανοήσουν το περιστατικό.

Οι υγειονομικές αρχές του Μεξικού προσπαθούν να κατανοήσουν πως νεογέννητα τρίδυμα προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό, αν και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχει διαγνωστεί θετικός στον ιό.

Τα τρίδυμα, ένα κορίτσι και δύο αγόρια, υποβλήθηκαν σε εξέταση για την Covid-19 τέσσερις ώρες μετά τη γέννησή τους, στους 7-1/2 μήνες της κύησης την περασμένη εβδομάδα, στην πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί, στο κεντρικό Μεξικό.

Αρχικά, οι αρχές θεώρησαν πως η μητέρα είναι ασυμπτωματικός φορέας της νόσου. Αργότερα, ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν πως ούτε εκείνη ούτε ο πατέρας είχαν προσβληθεί.

«Τα αποτελέσματα των γονέων βγήκαν αρνητικά, κάτι που τραβά την προσοχή μας», δήλωσε η Μόνικα Ρανχέλ, υπουργός Υγείας στην περιφερειακή κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες.

«Ζητήσαμε… μια ομάδα ειδικών να ερευνήσει την υπόθεση».

Η κατάσταση της υγείας δύο εκ των βρεφών, που γεννήθηκαν τη 17η Ιουνίου, είναι καλή και δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα της COVID-19, είπαν οι γιατροί που τα φροντίζουν, ενώ το τρίτο έχει πνευμονία, όμως βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Τα μωρά θα παραμείνουν στο νοσοκομείο.

Το Μεξικό έχει καταγράψει περισσότερα από 190.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 23.377 θανάτους.