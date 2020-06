Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “λήξη συναγερμού” στις φυλακές Κορυδαλλού

Ανακούφιση μετά τα δυο επαναληπτικά τεστ στον 35χρονο Λίβυο.

Αρνητικός στον κορονοϊό COVID-19, είναι τελικά ο 35χρονος Λίβυος κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλού, η περίπτωση του οποίου είχε προκαλέσει συναγερμό στην γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και στον ΕΟΔΥ, καθώς το πρώτο τεστ που του έγινε χτες το απόγευμα, έδειξε ότι ήταν «οριακά θετικός».

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από την ΓΓΑΠ, και τα δύο επαναληπτικά τεστ που έγιναν σήμερα στον κρατούμενο, τα οποία που πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ήσαν αρνητικά.

Σημειώνεται ότι χθες 23/6/2020, η εξέταση του πρώτου δείγματος στο Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών, ήταν θετική και για το λόγο αυτό ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε σε ειδικό θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» για περαιτέρω εξετάσεις. Άμεσα εφαρμόσθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι σύμφωνα με τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (καραντίνα κρατουμένων και προσωπικού, απολυμάνσεις, λήψη δειγμάτων για εξέταση κ.λπ.).

«Με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό στον τομέα της ενίσχυσης του επιπέδου της υγείας στα Καταστήματα Κράτησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, τόσο κατά την περίοδο της καραντίνας, όσο και κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων, ελήφθησαν έγκαιρα, συντονισμένα και αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα προς τον σκοπό της αποφυγής επιβεβαιωμένου κρούσματος εντός των φυλακών», επισημαίνεται από την γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Μετά τα τελικά αρνητικά αποτελέσματα έληξε ο συναγερμός και η καραντίνα στην Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ ο 35χρονος παραμένει για νοσηλεία, λόγω άλλου σοβαρού προβλήματος υγείας.