Κύπελλο: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στον τελικό

Μασούρας και Καμαρά έστειλαν τους Πειραιώτες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά μετά το 2016.

Η κεφαλιά-ψαράκι του Γιώργου Μασούρα στο 64ο λεπτό και το εξαιρετικό τελείωμα του Καμαρά στο 85', ήταν αρκετά για να δώσουν στον Ολυμπιακό τη “χρυσή” νίκη με 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στέλνοντας τους “ερυθρόλευκους” στον τελικό της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά το 2016. Εκεί θα βρει μπροστά του την ΑΕΚ, η οποία απέκλεισε τον Άρη.

Η πλήρης επικράτηση των Πειραιωτών στο δεύτερο ημίχρονο, οδήγησε στην ανατροπή της ήττας με 2-3 στον προ τριμήνου, πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στην Τούμπα και πλέον ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το νταμπλ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με σταθερό πλάνο, αφήνοντας την κατοχή στον Ολυμπιακό, προκειμένου να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Η δε αμυντική συνοχή του “Δικεφάλου του Βορρά”, πήρε πολύ υψηλό βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι στους Πειραιώτες, που αδυνατούσαν να προσεγγίσουν με ευκολία την περιοχή του Πασχαλάκη.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα έχασε την πρώτη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι, όταν οι Μάτος και Τζόλης συνεργάστηκαν πολύ καλά από τα δεξιά, με τον νεαρό επιθετικό να γυρίζει τη μπάλα προς το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, όμως το πλασέ του Λημνιού με όλη την εστία μπροστά του έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 34' ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Ίνγκασον πρόλαβε το γύρισμα του Ελ Αραμπί στο πρώτο δοκάρι κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 43' οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 1-0, όμως μετά την ωραία κάθετη του Φορτούνη προς τον Τσιμίκα και το γύρισμα του τελευταίου, ο Μασούρας δεν έκανε καθόλου καλό τελείωμα, στέλνοντας τη μπάλα πολύ πλάγια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς κι έχασε ακόμη μία ευκαιρία με τον Ελ Αραμπί στο 59', την κεφαλιά του οποίου έβγαλε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Πασχαλάκης. Στο 61' το φάουλ του Μαουρίτσιο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Σα, ενώ τρία λεπτά μετά, από σέντρα του Καμαρά, ο Μασούρας με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε να πιέζει (έχοντας κάνει μαζεμένες αλλαγές) και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 83', με τον Σα να κατεβάζει... ρολά στην κοντινή κεφαλιά του Βαρέλα. Δύο λεπτά μετά ο Φορτούνης, έκλεψε τη μπάλα, την έστρωσε στον Καμαρά, ο οποίος “πάτησε” την περιοχή και με κοντινό πλασέ, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκας, Καμαρά, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης (42' λ.τρ. Φορτούνης), Μασούρας (80' Καφού), Λοβέρα (46' Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (89' Χασάν).

ΠΑΟΚ (Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μάτος (73' Στοχ), Βαρέλα, Ίνγκασον, Γιαννούλης, Εσίτι (73' Μπίσεσβαρ), Μαουρίτσιο, Ελ Καντουρί, Λημνιός (62' Ροντρίγο), Τζόλης (62' Λάμπρου), 'Ακπομ (62' Σβιντέρσκι).

Πριν από την έναρξη του ματς, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Αλέφαντου, ο οποίος έφυγε την Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.